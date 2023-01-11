Кулеба: У меня нет сомнений, что Украина получит немецкие танки. Огорчает, что это решение еще не принято

Кулеба: У меня нет сомнений, что Украина получит немецкие танки Leopard. Более того, я думаю, что и немецкое правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Бербок – первая среди глав МИД зарубежных стран, посетивших Харьков после начала полномасштабного вторжения РФ. Ей показали разбомбленную Салтовку, школу, разрушенную в ходе боя с российскими диверсантами, здание Харьковской ОГА и энергообъект, пострадавшие от ракетных ударов.

Как отметил Кулеба, его переговоры с Бербок длились три часа (они провели их в дороге). Тема танков, по словам главы МИД "незримо присутствовала" на протяжении всего визита Бербок.

"Я объяснил коллеге и немецким медиа, что немецкие танки не являются нашей прихотью и они нужны нам не для прогулок. Танки нужны для того, чтобы освободить украинские города и села, все еще находящиеся под российской оккупацией. Чтобы спасти их от разрушений, которые сегодня Анналена увидела в Харькове. Чтобы защитить нашу энергетическую инфраструктуру и спасти украинцев от российских преступлений. Вот для чего нам немецкие танки. У меня нет сомнений, что Украина получит немецкие танки Leopard. Более того, я думаю, что и немецкое правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято. Огорчает лишь то, что это решение еще не принято, и поэтому мы теряем драгоценное время и жизни", – рассказал глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул: он благодарен Германии за все решения по предоставлению вооружения Украине за время вторжения РФ.

"Я особенно благодарен Анналене за ее важную роль в этом. Осталось последнее большое решение – о предоставлении немецких танков. Чем быстрее оно будет принято, тем быстрее эта война завершится победой Украины. И войны в Европе не будет", – резюмировал он.