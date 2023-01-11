Кулеба: У меня нет сомнений, что Украина получит немецкие танки. Огорчает, что это решение еще не принято

Бербок – первая среди глав МИД зарубежных стран, посетивших Харьков после начала полномасштабного вторжения РФ. Ей показали разбомбленную Салтовку, школу, разрушенную в ходе боя с российскими диверсантами, здание Харьковской ОГА и энергообъект, пострадавшие от ракетных ударов.
Как отметил Кулеба, его переговоры с Бербок длились три часа (они провели их в дороге). Тема танков, по словам главы МИД "незримо присутствовала" на протяжении всего визита Бербок.
"Я объяснил коллеге и немецким медиа, что немецкие танки не являются нашей прихотью и они нужны нам не для прогулок. Танки нужны для того, чтобы освободить украинские города и села, все еще находящиеся под российской оккупацией. Чтобы спасти их от разрушений, которые сегодня Анналена увидела в Харькове. Чтобы защитить нашу энергетическую инфраструктуру и спасти украинцев от российских преступлений. Вот для чего нам немецкие танки. У меня нет сомнений, что Украина получит немецкие танки Leopard. Более того, я думаю, что и немецкое правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято. Огорчает лишь то, что это решение еще не принято, и поэтому мы теряем драгоценное время и жизни", – рассказал глава МИД Украины.
Кулеба подчеркнул: он благодарен Германии за все решения по предоставлению вооружения Украине за время вторжения РФ.
"Я особенно благодарен Анналене за ее важную роль в этом. Осталось последнее большое решение – о предоставлении немецких танков. Чем быстрее оно будет принято, тем быстрее эта война завершится победой Украины. И войны в Европе не будет", – резюмировал он.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
5 января 2023 года, по итогам разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом стало известно о решении ФРГ поставить Украине БМП Marder и ЗРК Patriot.
Германия предоставила Украине помощи более чем на €12 млрд и продолжит этот курс в 2023 году, отметил Шольц 6 января.
При этом в течение последних месяцев ведутся дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
Бербок приезжала в Харьков по приглашению Кулебы. Во время визита она заявила, что Германия продолжит предоставлять Украине военную помощь и сообщила о финансировании помощи Украине в виде покупки терминалов спутниковой связи Starlink.