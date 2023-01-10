Германия пообещала выделить Украине €20 млн на покупку терминалов Starlink

В Германии рассчитывают, что на их деньги можно купить 10 тыс. станций Starlink Фото: ЕРА

"Украина обратилась к Германии с просьбой помочь финансировать спутниковую связь Starlink. Глава МИД Бербок объявила сегодня, что Германия предоставит на это €20 млн. За счет этого можно профинансировать в общей сложности 10 тыс. наземных станций. Треть наземных станций также пойдут на нужды украинских вооруженных сил", – говорится в сообщении.

В МИД Германии подчеркнули, что "связь в режиме реального времени позволяет украинским бойцам координировать оборону своей родины и лучше защищаться от российских атак".

"Доступ в интернет является спасательным кругом для местных жителей и позволяет остальному миру знать, что происходит в Украине. Starlink закрывает брешь, где больше нет доступа к интернету из-за разрушенной гражданской инфраструктуры", – объяснили в немецком ведомстве.

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Бербок 10 января побывала в украинском городе Харьков, она анонсировала дальнейшие поставки вооружения. "Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку", – сказала Бербок.