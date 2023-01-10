Глава МИД Германии во время визита в Харьков анонсировала дальнейшие поставки вооружения Украине

Бербок (на фото она с Кулебой) совершила неанонсированный визит в Харьков Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Бербок отметила, что Харьков "является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине и бесконечных страданий, с которыми ежедневно сталкиваются" украинцы, особенно на востоке страны.

"Однако этот город также является символом невероятной стойкости и мужества украинцев. По приглашению моего украинского коллеги и друга Дмитрия Кулебы я хочу получить представление о ситуации в Харькове сегодня и прежде всего послушать жителей, которые так сильно страдают от войны в эту лютую холодную зиму, когда температура ночью опускается до -15, чего мы даже не можем себе представить. Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку", – сказала она.

Бербок уточнила, что речь в том числе о помощи, необходимой для прохождения Украиной зимы.

"Генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла сейчас спасают жизни на местах. И она [помощь] также включает дальнейшие поставки оружия, которое необходимо Украине для освобождения своих сограждан, все еще страдающих под гнетом российской оккупации", – добавила она.

Также глава МИД ФРГ намерена обсудить во время визита прогресс, достигнутый Украиной в процессе евроинтеграции.

"Для меня важно, чтобы даже в эту зиму войны мы не теряли из виду место Украины в нашей европейской семье. Украинцы каждый день борются за право на независимую жизнь. Они видят свое будущее в Европе, в ЕС. Поэтому я также хотела бы поговорить о прогрессе, достигнутом в процессе присоединения", – отметила Бербок.

По ее словам, правительство ФРГ намерено сделать Украине "очень конкретные предложения", чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбы с коррупцией, а также в приближении к стандартам ЕС.

О приезде Бербок в Харьков стало известно днем 10 января, ее визит не анонсировался. В Харькове ее сопровождали Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.