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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Германии во время визита в Харьков анонсировала дальнейшие поставки вооружения Украине

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Бербок (на фото она с Кулебой) совершила неанонсированный визит в Харьков
Бербок (на фото она с Кулебой) совершила неанонсированный визит в Харьков
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала 10 января в Харьков по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом говорится в ее заявлении по прибытии в город, которое опубликовал сайт МИД ФРГ.

Бербок отметила, что Харьков "является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине и бесконечных страданий, с которыми ежедневно сталкиваются" украинцы, особенно на востоке страны.

"Однако этот город также является символом невероятной стойкости и мужества украинцев. По приглашению моего украинского коллеги и друга Дмитрия Кулебы я хочу получить представление о ситуации в Харькове сегодня и прежде всего послушать жителей, которые так сильно страдают от войны в эту лютую холодную зиму, когда температура ночью опускается до -15, чего мы даже не можем себе представить. Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку", – сказала она. 

Бербок уточнила, что речь в том числе о помощи, необходимой для прохождения Украиной зимы. 

"Генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла сейчас спасают жизни на местах. И она [помощь] также включает дальнейшие поставки оружия, которое необходимо Украине для освобождения своих сограждан, все еще страдающих под гнетом российской оккупации", – добавила она. 

Также глава МИД ФРГ намерена обсудить во время визита прогресс, достигнутый Украиной в процессе евроинтеграции. 

"Для меня важно, чтобы даже в эту зиму войны мы не теряли из виду место Украины в нашей европейской семье. Украинцы каждый день борются за право на независимую жизнь. Они видят свое будущее в Европе, в ЕС. Поэтому я также хотела бы поговорить о прогрессе, достигнутом в процессе присоединения", – отметила Бербок. 

По ее словам, правительство ФРГ намерено сделать Украине "очень конкретные предложения", чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбы с коррупцией, а также в приближении к стандартам ЕС. 

О приезде Бербок в Харьков стало известно днем 10 января, ее визит не анонсировался. В Харькове ее сопровождали Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты. 

5 января 2023 года, по итогам разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом стало известно о решении ФРГ поставить Украине БМП Marder и ЗРК Patriot.

Германия предоставила Украине помощи более чем на €12 млрд и продолжит этот курс в 2023 году, отметил Шольц 6 января.

При этом в течение последних месяцев ведутся дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Харьков, МИД Украины, военная помощь, МИД Германии, Анналена Бербок
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