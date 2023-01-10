Глава МИД Германии посетила Харьков. Кулеба выразил уверенность, что военная помощь ФРГ будет поступать и в дальнейшем

Об этом сообщило dpa.

Бербок в необъявленной поездке сопровождали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол в Германии Алексей Макеев.

Бербок стала первым членом правительства ФРГ, посетившим восточную Украину с начала войны.

Глава МИД Германии вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым посетила сильно пострадавший от обстрелов России Салтовский район города. Кроме того, Бербок посетила детскую больницу в Харькове и разрушенную оккупантами подстанцию.

"Харьков теперь является символом успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь будет поступать и в дальнейшем", – написал Кулеба в Twitter, опубликовав фото с Бербок.