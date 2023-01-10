Глава МИД Германии посетила Харьков. Кулеба выразил уверенность, что военная помощь ФРГ будет поступать и в дальнейшем

Об этом сообщило dpa.
Бербок в необъявленной поездке сопровождали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол в Германии Алексей Макеев.
Бербок стала первым членом правительства ФРГ, посетившим восточную Украину с начала войны.
Глава МИД Германии вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым посетила сильно пострадавший от обстрелов России Салтовский район города. Кроме того, Бербок посетила детскую больницу в Харькове и разрушенную оккупантами подстанцию.
"Харьков теперь является символом успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь будет поступать и в дальнейшем", – написал Кулеба в Twitter, опубликовав фото с Бербок.
Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 10, 2023
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.
Кулеба в интервью ARD 11 декабря 2022 года напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевых танков Leopard 2, о которых неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.
5 января 2023 года, по итогам разговора Шольца с президентом США Джо Байденом стало известно о решении ФРГ поставить Украине БМП Marder и ЗРК Patriot.
Германия предоставила Украине помощи более чем на €12 млрд и продолжит этот курс в 2023 году, отметил Шольц 6 января.