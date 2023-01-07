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Тайвань планирует создать свой аналог Starlink из-за угроз вторжения Китая – Financial Times

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Тайвань ведет предварительные переговоры об инвестициях для создания аналога Starlink
Тайвань ведет предварительные переговоры об инвестициях для создания аналога Starlink
Фото: EPA

Тайвань привлекает инвесторов для создания собственного спутникового интернета, подобного Starlink. Об этом говорится в материале Financial Times.

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, Тайвань ведет предварительные переговоры о привлечении средств с несколькими инвесторами внутри и за пределами страны.

Тайвань хочет создать подобную связь из-за угроз вторжения Китая, отметило издание.

Министр цифровых технологий Тайваня Одри Танг сказала Financial Times, что они берут пример с "очень успешного использования Starlink" украинскими военными во время боевых действий против российских оккупантов. Она заявила, что их задача "повысить устойчивость общества", чтобы, например, журналисты могли отправлять видеоролики международным зрителям даже во время "крупномасштабной катастрофы".

Она добавила, что система также будет поддерживать телефонную связь и видеоконференции, и упомянула в этом контексте ежедневные обращения президента Украины Владимира Зеленского. По словам Тан, для того, чтобы новый проект тайваньского космического агентства TASA заработал, понадобится "несколько лет".

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия Тайваня под контроль до 2027 года.

Теги: Россия, США, Украина, Китай, Тайвань, вторжение, КНР, Владимир Зеленский, Starlink
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