Тайвань заявил о крупнейшем вторжении китайских самолетов в его зону ПВО

Сообщается, что из их числа 43 самолета пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая является неофициальной буферной зоной. Официальное Центральное информационное агентство Тайваня заявило, что это было крупнейшее вторжение китайских военно-воздушных сил на сегодняшний день.
В Тайване заявили, что своими учениями Пекин разрушает мир в регионе и пытается запугать тайваньский народ.
Китай, который называет Тайвань своей территорией, заявил, что провел "учения по нанесению ударов" в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на "провокацию" со стороны острова и США. По словам высокопоставленного тайваньского чиновника, под провокацией Китай мог подразумевать новый закон США, который увеличивает военную помощь Тайваню.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
29 августа издание Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.
По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия Тайваня под контроль до 2027 года.