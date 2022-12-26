Тайвань заявил о крупнейшем вторжении китайских самолетов в его зону ПВО

Тайвань заявил о крупном вторжении в его зону ПВО Фото: EPA

Сообщается, что из их числа 43 самолета пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая является неофициальной буферной зоной. Официальное Центральное информационное агентство Тайваня заявило, что это было крупнейшее вторжение китайских военно-воздушных сил на сегодняшний день.

В Тайване заявили, что своими учениями Пекин разрушает мир в регионе и пытается запугать тайваньский народ.

Китай, который называет Тайвань своей территорией, заявил, что провел "учения по нанесению ударов" в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на "провокацию" со стороны острова и США. По словам высокопоставленного тайваньского чиновника, под провокацией Китай мог подразумевать новый закон США, который увеличивает военную помощь Тайваню.