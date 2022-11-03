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Яковина: Упорное украинское сопротивление во многом спасло Тайвань от вторжения Китая

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Яковина отметил, что у Тайваня боевая техника лучше, чем у Украины
Яковина отметил, что у Тайваня боевая техника лучше, чем у Украины
Фото: ЕРА

Китай не попытается в ближайшее время взять под контроль Тайвань силовым путем. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

"Я не думаю, что в ближайшее время будет война за Тайвань. [...] Благодаря Украине главным образом. Потому что, я думаю, китайцы дали разрешение [президенту России] Владимиру Путину напасть на Украину перед Олимпиадой. [...] Китай сказал: "Да, вперед, нападай. Только подожди, пока Олимпиада закончится, – и начинай. Давай только, чтобы быстренько управился, чтобы у нас не пострадали рынки, туда-сюда", – сказал он.

Обозреватель НВ отметил, что у Путина "быстренько" не получилось.

"Китайцы, глядя на то, как все забуксовало у Российской Федерации и у ее армии, мне кажется, осознали, что если они попробуют что-то подобное предпринять с Тайванем, то у них тоже все пойдет не очень хорошо. Стало очевидно, что эта большая, гигантская армия не всегда приспособлена для решения боевых задач в современном мире. В современном мире, помимо размера армии, нужно много чего еще. И этого "много чего еще у Китая и у Российской Федерации, как видим, нет", – объяснил Яковина.

Он считает, что "упорное украинское сопротивление во многом спасло Тайвань от вторжения".

"И сейчас, кстати говоря, на Тайване, насколько мне известно, – у меня там знакомые были, – весь Тайвань украшен украинскими флагами. Люди очень сильно поддерживают Украину и как бы понимают, что во многом благодаря Украине не произошло китайского вторжения на их острова. И надо понимать, что у Тайваня, например, самолеты сильно лучше, чем у Украины. И плюс между Тайванем и Китаем 130 километров моря. То есть отбиться в этих условиях, конечно, намного проще, чем Украине отбиться от России", – заявил Яковина.

Он предполагает, что "Тайвань в ближайшее время во многом благодаря Украине будет мирным местом оставаться".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

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Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. 

В МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США. После этого визита вооруженные силы Китая проводили военные учения вокруг Тайваня.

29 августа Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.

По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня до 2027 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Китай, оружие, война, флаг, нападение, Олимпиада, Тайвань, вторжение, самолеты, война России против Украины, Иван Яковина
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