Яковина: Упорное украинское сопротивление во многом спасло Тайвань от вторжения Китая

Яковина отметил, что у Тайваня боевая техника лучше, чем у Украины Фото: ЕРА

"Я не думаю, что в ближайшее время будет война за Тайвань. [...] Благодаря Украине главным образом. Потому что, я думаю, китайцы дали разрешение [президенту России] Владимиру Путину напасть на Украину перед Олимпиадой. [...] Китай сказал: "Да, вперед, нападай. Только подожди, пока Олимпиада закончится, – и начинай. Давай только, чтобы быстренько управился, чтобы у нас не пострадали рынки, туда-сюда", – сказал он.

Обозреватель НВ отметил, что у Путина "быстренько" не получилось.

"Китайцы, глядя на то, как все забуксовало у Российской Федерации и у ее армии, мне кажется, осознали, что если они попробуют что-то подобное предпринять с Тайванем, то у них тоже все пойдет не очень хорошо. Стало очевидно, что эта большая, гигантская армия не всегда приспособлена для решения боевых задач в современном мире. В современном мире, помимо размера армии, нужно много чего еще. И этого "много чего еще у Китая и у Российской Федерации, как видим, нет", – объяснил Яковина.

Он считает, что "упорное украинское сопротивление во многом спасло Тайвань от вторжения".

"И сейчас, кстати говоря, на Тайване, насколько мне известно, – у меня там знакомые были, – весь Тайвань украшен украинскими флагами. Люди очень сильно поддерживают Украину и как бы понимают, что во многом благодаря Украине не произошло китайского вторжения на их острова. И надо понимать, что у Тайваня, например, самолеты сильно лучше, чем у Украины. И плюс между Тайванем и Китаем 130 километров моря. То есть отбиться в этих условиях, конечно, намного проще, чем Украине отбиться от России", – заявил Яковина.

Он предполагает, что "Тайвань в ближайшее время во многом благодаря Украине будет мирным местом оставаться".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

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