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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Обычно министры столько не говорят". Переговоры Кулебы и Бербок, посетившей Харьков, длились три часа

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Кулеба уверен, что визит Бербок в Харьков будет иметь резонанс не только в Украине и Германии, но и в мире
Кулеба уверен, что визит Бербок в Харьков будет иметь резонанс не только в Украине и Германии, но и в мире
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала первой среди глав МИД зарубежных стран, посетившей Харьков за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в Facebook по итогам ее визита. 

Бербок отмечала, что приехала в Харьков по приглашению украинского коллеги. Во время визита она заявила, что Германия продолжит предоставлять Украине военную помощь и сообщила о финансировании помощи Украине в виде покупки терминалов спутниковой связи Starlink.

Кулеба рассказал, что в Харькове его коллега увидела разбомбленную российскими оккупантами Салтовку, полуразрушенную в бою с российской диверсионно-разведывательной группой школу с изучением немецкого языка, здание Харьковской областной государственной администрации, разрушенное в результате ракетного удара РФ, объект энергетической инфраструктуры, тоже разрушенный ракетным ударом, а также – несгибаемость харьковчан. 

"Все это моя немецкая коллега Анналена Бербок увидела собственными глазами. Она стала первым иностранным министром иностранных дел, кого я привез в Харьков после 24 февраля. Уверен, что этот визит будет иметь резонанс не только в Украине и Германии, но и в Европе и мире. Наши переговоры в пути продолжались три часа – при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят. Формула мира, санкции, трибунал, евроинтеграция, оружие – все это мы подробно обсудили и готовим соответствующие решения", – добавил глава МИД. 

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/pfbid0uEa1neFvfCyM9MvFvtDyYTxYfJpVHrc9ZCVChMq5vhUVFSC98y8kFyReSefxGeM2l

Бербок в Twitter поблагодарила Кулебу за приглашение в Харьков. 

"Осажденный, разбомбленный, свободный – этот город является символом безумия российской агрессии и несокрушимой воли украинцев жить в условиях свободы от угнетения. Будьте уверены, что Германия будет поддерживать вас на протяжении всего пути", – написала она. 

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты. 

5 января 2023 года, по итогам разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом стало известно о решении ФРГ поставить Украине БМП Marder и ЗРК Patriot.

Германия предоставила Украине помощи более чем на €12 млрд и продолжит этот курс в 2023 году, отметил Шольц 6 января.

При этом в течение последних месяцев ведутся дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, Харьков, ФРГ, переговоры, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Анналена Бербок
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