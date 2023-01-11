"Обычно министры столько не говорят". Переговоры Кулебы и Бербок, посетившей Харьков, длились три часа

Кулеба уверен, что визит Бербок в Харьков будет иметь резонанс не только в Украине и Германии, но и в мире Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в Facebook по итогам ее визита.

Бербок отмечала, что приехала в Харьков по приглашению украинского коллеги. Во время визита она заявила, что Германия продолжит предоставлять Украине военную помощь и сообщила о финансировании помощи Украине в виде покупки терминалов спутниковой связи Starlink.

Кулеба рассказал, что в Харькове его коллега увидела разбомбленную российскими оккупантами Салтовку, полуразрушенную в бою с российской диверсионно-разведывательной группой школу с изучением немецкого языка, здание Харьковской областной государственной администрации, разрушенное в результате ракетного удара РФ, объект энергетической инфраструктуры, тоже разрушенный ракетным ударом, а также – несгибаемость харьковчан.

"Все это моя немецкая коллега Анналена Бербок увидела собственными глазами. Она стала первым иностранным министром иностранных дел, кого я привез в Харьков после 24 февраля. Уверен, что этот визит будет иметь резонанс не только в Украине и Германии, но и в Европе и мире. Наши переговоры в пути продолжались три часа – при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят. Формула мира, санкции, трибунал, евроинтеграция, оружие – все это мы подробно обсудили и готовим соответствующие решения", – добавил глава МИД.

Бербок в Twitter поблагодарила Кулебу за приглашение в Харьков.

"Осажденный, разбомбленный, свободный – этот город является символом безумия российской агрессии и несокрушимой воли украинцев жить в условиях свободы от угнетения. Будьте уверены, что Германия будет поддерживать вас на протяжении всего пути", – написала она.