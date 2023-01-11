Дуда объявил о предоставлении Украине танков Leopard

Дуда: Недавно мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши Фото: Jakub Kumoch / Twitter

"Недавно мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши. Рота танков Leopard будет предоставлена в рамках коалиции. Вы знаете, что необходимо получить определенные официальные договоренности и согласия. Но сначала нам необходимо создать международную коалицию. И мы приняли решение о формировании этой международной коалиции", – сказал он.

Сколько именно танков предоставит Варшава и другие участники коалиции, Дуда не уточнил. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. Из цитаты, которую приводит агентство PAP, следует, что Украина получит роту Leopard от Польши, такие же танки от других стран (о готовности предоставить Киеву танки Leopard заявляли власти Финляндии и Германии, которая их производит), а также другие танки (в последние недели в СМИ обсуждалось возможное предоставление американских основных танков Abrams и британских Challenger).

"Мы в рамках этой международной коалиции приняли решение о предоставлении первого танкового пакета, роты танков Leopard, которая, надеюсь, вместе с другими ротами танков Leopard и других танков, которые будут предоставлены другими государствами, в скором времени поступит в Украину и сможет укрепить оборону Украины. Такое решение Польшей уже принято", – цитирует PAP главу Польского государства.

Госсекретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох также сообщил в Twitter о создании международной коалиции, целью которой будет поставка тяжелой бронетехники Украине.

"Подробно обсуждалась поддержка борющейся Украины со стороны Польши и Литвы. Со своей стороны Польша создаст международную коалицию по поставке танков Leopard и предложит в ее составе первые танки этого типа", – написал он по итогам встречи трех президентов.

Omówiono te * bardzo dok * adnie polskie i litewskie wsparcie dla walcz * cej Ukrainy. Polska ze swojej strony b * dzie tworzy * mi * dzynarodow * koalicj * na rzecz dostaw Leopardów i sama w jej ramach oferuje pierwsze czo * gi tego typu. pic.twitter.com/ziuF0NMU4h — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) January 11, 2023

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