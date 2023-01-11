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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда объявил о предоставлении Украине танков Leopard

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Дуда: Недавно мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши
Дуда: Недавно мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши
Фото: Jakub Kumoch / Twitter

Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции во Львове, пишет "Интерфакс-Украина".

"Недавно мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши. Рота танков Leopard будет предоставлена в рамках коалиции. Вы знаете, что необходимо получить определенные официальные договоренности и согласия. Но сначала нам необходимо создать международную коалицию. И мы приняли решение о формировании этой международной коалиции", – сказал он.

Сколько именно танков предоставит Варшава и другие участники коалиции, Дуда не уточнил. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. Из цитаты, которую приводит агентство PAP, следует, что Украина получит роту Leopard от Польши, такие же танки от других стран (о готовности предоставить Киеву танки Leopard заявляли власти Финляндии и Германии, которая их производит), а также другие танки (в последние недели в СМИ обсуждалось возможное предоставление американских основных танков Abrams и британских Challenger).

"Мы в рамках этой международной коалиции приняли решение о предоставлении первого танкового пакета, роты танков Leopard, которая, надеюсь, вместе с другими ротами танков Leopard и других танков, которые будут предоставлены другими государствами, в скором времени поступит в Украину и сможет укрепить оборону Украины. Такое решение Польшей уже принято", – цитирует PAP главу Польского государства.

Госсекретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох также сообщил в Twitter о создании международной коалиции, целью которой будет поставка тяжелой бронетехники Украине. 

"Подробно обсуждалась поддержка борющейся Украины со стороны Польши и Литвы. Со своей стороны Польша создаст международную коалицию по поставке танков Leopard и предложит в ее составе первые танки этого типа", – написал он по итогам встречи трех президентов. 

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Кумох говорил в интервью, вышедшем 9 января, что Польша может предоставить Украине "символическое количество" танков Leopard. Он рассказывал, что Варшава могла бы участвовать в "коалиции нескольких стран" в вопросе поставки Киеву немецких танков этого типа.  

10 января в Украину приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок. По итогам ее визита министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что партнеры предоставят Украине танки Leopard, хотя правительство ФРГ и не приняло пока такого решения. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Германия, Польша, танки, Анджей Дуда, война России против Украины, Leopard, Якуб Кумох
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