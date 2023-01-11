Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы во Львове. Они подписали совместное заявление "Люблинского треугольника"

"С первых дней полномасштабного вторжения мы ощущаем поддержку наших братских народов – Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуде и Гитанасу Науседе за визит. Благодарен за помощь нашему народу", – написал Зеленский в Telegram.
Канцелярия президента Польши проинформировала, что три лидера во время встречи во Львове подписали совместное заявление "Люблинского треугольника".
Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dzi * we Lwowie zosta * a podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójk * ta Lubelskiego.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
* pic.twitter.com/c9k8V0QI7C
Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника". Участники "треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.
Первая встреча представителей "Люблинского треугольника" состоялась в сентябре того же года.