Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы во Львове. Они подписали совместное заявление "Люблинского треугольника"

"С первых дней полномасштабного вторжения мы ощущаем поддержку наших братских народов – Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуде и Гитанасу Науседе за визит. Благодарен за помощь нашему народу", – написал Зеленский в Telegram.

Канцелярия президента Польши проинформировала, что три лидера во время встречи во Львове подписали совместное заявление "Люблинского треугольника".

Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dzi * we Lwowie zosta * a podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójk * ta Lubelskiego.

* pic.twitter.com/c9k8V0QI7C — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023