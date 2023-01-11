"Это лишь вопрос времени". Кулеба призвал Германию разрешить другим странам передавать Украине немецкие танки

"Даже если у Германии есть какие-то рациональные аргументы в пользу того, чтобы этого не делать, Германия все равно это сделает позже. Мы уже видели это с самоходными гаубицами, с зенитной системой IRIS-T и совсем недавно с системами Marder и Patriot. Это всегда одинаковая схема: сначала они говорят "нет", затем яростно отстаивают свое решение, чтобы, наконец, сказать "да", – сказал министр.

Он отметил, что Украина полагается на Германию, поскольку она является одной из немногих стран, способных обеспечить поставки. По его словам, после всех дискуссий о поставках немецкого оружия решение о танках осталось последним, в то время как во всех остальных вопросах есть прогресс.

"Мы понимаем: если вы, как правительство, не можете сами принять это последнее важное решение. Но по крайней мере дайте зеленый свет странам, у которых есть ваши танки и которые готовы предоставить нам эти танки. Но для этого им нужно ваше разрешение", — сказал он.

Кулеба отметил, что Украина хочет честного подхода к танковому вопросу, без промедлений.

"Как мы узнали за последние десять месяцев, это произойдет в любом случае - это лишь вопрос времени. Зачем мучить себя, нас и всех, а не просто, не медля, принять решение, каким можно гордиться?" – заявил министр.