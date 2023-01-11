"Это лишь вопрос времени". Кулеба призвал Германию разрешить другим странам передавать Украине немецкие танки

"Даже если у Германии есть какие-то рациональные аргументы в пользу того, чтобы этого не делать, Германия все равно это сделает позже. Мы уже видели это с самоходными гаубицами, с зенитной системой IRIS-T и совсем недавно с системами Marder и Patriot. Это всегда одинаковая схема: сначала они говорят "нет", затем яростно отстаивают свое решение, чтобы, наконец, сказать "да", – сказал министр.
Он отметил, что Украина полагается на Германию, поскольку она является одной из немногих стран, способных обеспечить поставки. По его словам, после всех дискуссий о поставках немецкого оружия решение о танках осталось последним, в то время как во всех остальных вопросах есть прогресс.
"Мы понимаем: если вы, как правительство, не можете сами принять это последнее важное решение. Но по крайней мере дайте зеленый свет странам, у которых есть ваши танки и которые готовы предоставить нам эти танки. Но для этого им нужно ваше разрешение", — сказал он.
Кулеба отметил, что Украина хочет честного подхода к танковому вопросу, без промедлений.
"Как мы узнали за последние десять месяцев, это произойдет в любом случае - это лишь вопрос времени. Зачем мучить себя, нас и всех, а не просто, не медля, принять решение, каким можно гордиться?" – заявил министр.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевых танков Leopard 2, о которых неоднократно просили в Киеве.
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман 27 декабря заявила, что считает большой ошибкой отказ Шольца поставить Украине танки.