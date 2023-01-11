Кулеба о переговорах по предоставлению оружия: День дебатов – это день страха, страданий, а иногда и смерти

"Война вас не коснется, если вы окажете Украине необходимую поддержку для победы над Россией на территории Украины. Чем дольше длится этот конфликт, тем больше расходы. Для нас – по-своему, для Германии – по-другому. Поэтому все должны быть заинтересованы в быстрой победе Украины", – сказал он.

Кулеба напомнил, что когда Украина впервые попросила о каком-либо оружии, ей ответили, что это невозможно, потому что приведет к эскалации.

"Тогда мы получили оружие и попросили самоходные гаубицы. И снова последовал спор с эскалацией. И ничего не произошло. Россия ведет эскалацию вне зависимости от вида оружия и количества оружия, поставленного в Украину", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что каждый день процессов принятия решений в западных странах означает, что кто-то гибнет на фронте из-за нехватки артиллерийской или танковой огневой мощи.

"Это значит, что российские наемники из "Вагнер" продолжат наступление и смогут захватить наши окопы. Это означает, что еще одно село или город в Украине еще на один день окажется под российской оккупацией. День дебатов в Берлине – это также день страха, страданий, боли, а иногда и смерти для украинских мирных жителей и солдат. Я думаю, что все должны это понимать. Не только в Берлине, но и во всех столицах мира", – подчеркнул он.