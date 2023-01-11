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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о переговорах по предоставлению оружия: День дебатов – это день страха, страданий, а иногда и смерти

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Кулеба объяснил, чем грозит каждый день промедлений с поставками вооружений Украине
Кулеба объяснил, чем грозит каждый день промедлений с поставками вооружений Украине
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Каждый новый день войны в Украине увеличивает расходы не только для нее, а и для других стран. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой службе новостей Tagesschau, опубликованном 11 января.

"Война вас не коснется, если вы окажете Украине необходимую поддержку для победы над Россией на территории Украины. Чем дольше длится этот конфликт, тем больше расходы. Для нас – по-своему, для Германии – по-другому. Поэтому все должны быть заинтересованы в быстрой победе Украины", – сказал он.

Кулеба напомнил, что когда Украина впервые попросила о каком-либо оружии, ей ответили, что это невозможно, потому что приведет к эскалации.

"Тогда мы получили оружие и попросили самоходные гаубицы. И снова последовал спор с эскалацией. И ничего не произошло. Россия ведет эскалацию вне зависимости от вида оружия и количества оружия, поставленного в Украину", – сказал министр. 

Кулеба подчеркнул, что каждый день процессов принятия решений в западных странах означает, что кто-то гибнет на фронте из-за нехватки артиллерийской или танковой огневой мощи.

"Это значит, что российские наемники из "Вагнер" продолжат наступление и смогут захватить наши окопы. Это означает, что еще одно село или город в Украине еще на один день окажется под российской оккупацией. День дебатов в Берлине – это также день страха, страданий, боли, а иногда и смерти для украинских мирных жителей и солдат. Я думаю, что все должны это понимать. Не только в Берлине, но и во всех столицах мира", – подчеркнул он.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты. 

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман 27 декабря заявила, что считает большой ошибкой отказ Шольца поставить Украине танки.

Теги: Германия, оружие, танки, переговоры, военная техника, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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