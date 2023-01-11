Литва даст Украине системы ПВО и зенитные установки – Науседа

"Сегодня я привез хорошие новости Украине – мы передаем системы противовоздушной обороны, зенитные установки, которые должны помочь вам в борьбе. В Литве мы можем иметь какие-то противоречия, но не было ни одного раза никаких споров по поводу поддержки Украины", – сказал Науседа.
11 января Зеленский встретился с Дудой и Науседой во Львове. Три лидера во время встречи во Львове подписали совместное заявление "Люблинского треугольника".
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. На следующий год запланированная поддержка составляет около €40 млн.
В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.