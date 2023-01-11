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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва даст Украине системы ПВО и зенитные установки – Науседа

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Науседа пообещал помощь Украине
Науседа пообещал помощь Украине
Скриншот: Ukrinform TV / YouTube

Литва предоставит новую партию военной помощи Украине. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой во Львове, который транслировал "Укринформ".

"Сегодня я привез хорошие новости Украине – мы передаем системы противовоздушной обороны, зенитные установки, которые должны помочь вам в борьбе. В Литве мы можем иметь какие-то противоречия, но не было ни одного раза никаких споров по поводу поддержки Украины", – сказал Науседа.  

11 января Зеленский встретился с Дудой и Науседой во Львове. Три лидера во время встречи во Львове подписали совместное заявление "Люблинского треугольника".  

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. На следующий год запланированная поддержка составляет около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

Теги: Литва, военная техника, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, война России против Украины, Гитанас Науседа
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