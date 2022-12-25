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Премьер Литвы в рождественском поздравлении призвала поддержать народ Украины

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Шимоните: Для меня суть Рождества лучше всего раскрывает наряженная елка в Буче
Шимоните: Для меня суть Рождества лучше всего раскрывает наряженная елка в Буче
Фото: EPA

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в рождественском поздравлении призвала поддержать народ Украины. Текст опубликован на сайте правительства Литвы.

"Для меня суть Рождества лучше всего раскрывает наряженная елка в Буче в Украине, которая освещена не огнями, а сердцами местных жителей. Это сильный символ победы надежды над всей тьмой. Давайте отпразднуем Рождество, полное любви, веры и сострадания к тем, кому сейчас особенно тяжело. Давайте поддержим народ Украины, чем сможем", – заявила она.

По словам Шимоните, это "лучший подарок человечеству и надежда на то, что вместе мы сможем развеять даже самые темные тучи".

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. По данным минобороны страны, по состоянию на сентябрь Литва передала Украине вооружения и военной техники на €209 млн. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

1 декабря стало известно, что правительство Литвы утвердило пакет помощи для Украины на €13 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Рождество, Литва, война России против Украины, Ингрида Шимоните
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