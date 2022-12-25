Премьер Литвы в рождественском поздравлении призвала поддержать народ Украины

Шимоните: Для меня суть Рождества лучше всего раскрывает наряженная елка в Буче Фото: EPA

"Для меня суть Рождества лучше всего раскрывает наряженная елка в Буче в Украине, которая освещена не огнями, а сердцами местных жителей. Это сильный символ победы надежды над всей тьмой. Давайте отпразднуем Рождество, полное любви, веры и сострадания к тем, кому сейчас особенно тяжело. Давайте поддержим народ Украины, чем сможем", – заявила она.

По словам Шимоните, это "лучший подарок человечеству и надежда на то, что вместе мы сможем развеять даже самые темные тучи".