Премьер Литвы в рождественском поздравлении призвала поддержать народ Украины

"Для меня суть Рождества лучше всего раскрывает наряженная елка в Буче в Украине, которая освещена не огнями, а сердцами местных жителей. Это сильный символ победы надежды над всей тьмой. Давайте отпразднуем Рождество, полное любви, веры и сострадания к тем, кому сейчас особенно тяжело. Давайте поддержим народ Украины, чем сможем", – заявила она.
По словам Шимоните, это "лучший подарок человечеству и надежда на то, что вместе мы сможем развеять даже самые темные тучи".
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. По данным минобороны страны, по состоянию на сентябрь Литва передала Украине вооружения и военной техники на €209 млн. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
1 декабря стало известно, что правительство Литвы утвердило пакет помощи для Украины на €13 млн.