"Это должен быть год, когда Украина победит". Науседа призвал всех союзников ускорить поддержку

Науседа считает, что победа Украины уже близка Фото: EPA

"В 2023 году Литва продолжит военную поддержку Украины. Это должен быть год, когда Украина победит агрессора", – написал Науседа.

Он пообещал, что Литва отправит в Украину военную технику, боеприпасы и будет проводить военную подготовку для украинских защитников. Подробности политик не уточнил.

"Крайне важно увеличить темпы поддержки со стороны всех союзников. Победа близка", – заявил литовский лидер.

In 2023 Lithuania will continue its military support to Ukraine. It has to be the year when * defeats the aggressor.



* will send military equipment, ammunition & provide military training to * .



It's crucial to increase the pace of support by all allies.



Victory is close. pic.twitter.com/VpueWf6hjN — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) January 3, 2023