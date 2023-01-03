"Это должен быть год, когда Украина победит". Науседа призвал всех союзников ускорить поддержку

"В 2023 году Литва продолжит военную поддержку Украины. Это должен быть год, когда Украина победит агрессора", – написал Науседа.
Он пообещал, что Литва отправит в Украину военную технику, боеприпасы и будет проводить военную подготовку для украинских защитников. Подробности политик не уточнил.
"Крайне важно увеличить темпы поддержки со стороны всех союзников. Победа близка", – заявил литовский лидер.
In 2023 Lithuania will continue its military support to Ukraine. It has to be the year when * defeats the aggressor.— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) January 3, 2023
* will send military equipment, ammunition & provide military training to * .
It's crucial to increase the pace of support by all allies.
Victory is close. pic.twitter.com/VpueWf6hjN
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. На следующий год запланированная поддержка составляет около €40 млн.
В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.