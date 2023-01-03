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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это должен быть год, когда Украина победит". Науседа призвал всех союзников ускорить поддержку

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Науседа считает, что победа Украины уже близка
Науседа считает, что победа Украины уже близка
Фото: EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна продолжит оказывать ВСУ военную помощь. Об этом он написал в Twіtter 3 января.

"В 2023 году Литва продолжит военную поддержку Украины. Это должен быть год, когда Украина победит агрессора", – написал Науседа.

Он пообещал, что Литва отправит в Украину военную технику, боеприпасы и будет проводить военную подготовку для украинских защитников. Подробности политик не уточнил.

"Крайне важно увеличить темпы поддержки со стороны всех союзников. Победа близка", – заявил литовский лидер.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. На следующий год запланированная поддержка составляет около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

Теги: Литва, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Гитанас Науседа
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