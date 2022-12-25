Литва планирует передать Украине новую помощь в 2023 году – министр обороны

Анушаускас: Не исключаю, что мы сможем передать Украине определенное вооружение Фото: EPA

Он отметил, что в 2022 году поддержка составила €283 млн.

"На следующий год запланированная поддержка составляет около €40 млн. Планируются закупки новой техники, подобных вещей, которые производятся в Литве и в соответствии с потребностями украинцев. Чего я не исключаю, так это того, что мы, реализуя наши планы по перевооружению и модернизации литовской армии, сможем передать и определенное вооружение", – заявил Анушаускас.

Министр не уточнил, какое оружие может быть передано Украине.

"Не буду оглашать заранее, но, видимо, оно подобно тому, которое мы уже передали", – сказал он.