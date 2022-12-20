Консулу Литвы вернули коллекцию икон, которую российские оккупанты похитили из его резиденции в Херсоне – СБУ

"В начале полномасштабного вторжения рашисты ограбили дом иностранного дипломата в Херсоне и вывезли из него более 120 древностей. Эти иконы были переданы в частную коллекцию архимандрита местной епархии УПЦ МП. Сейчас он скрывается от правосудия на временно захваченной территории юга Украины", – говорится в сообщении.

После освобождения Херсона сотрудники СБУ обнаружили похищенные иконы на территории Успенского собора.

"Именно туда рашисты передали награбленные вещи под видом "возвращения" культурных ценностей, якобы принадлежащих стране-агрессору. К медийному сопровождению этого процесса они привлекли руководителей бывшей оккупационной администрации города и целую группу кремлевских пропагандистов", – отметили в СБУ.

Спецслужба инициировала возврат предметов старины законному владельцу. Почетный консул поблагодарил правоохранителей и заявил о решении передать старинную коллекцию местному художественному музею.