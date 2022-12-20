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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Консулу Литвы вернули коллекцию икон, которую российские оккупанты похитили из его резиденции в Херсоне – СБУ

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После освобождения Херсона сотрудники СБУ обнаружили похищенные иконы на территории Успенского собора
После освобождения Херсона сотрудники СБУ обнаружили похищенные иконы на территории Успенского собора
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности обнаружила и способствовала передаче почетному консулу Литвы в Херсоне старинных икон, которые российские захватчики похитили у него во время оккупации города. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

"В начале полномасштабного вторжения рашисты ограбили дом иностранного дипломата в Херсоне и вывезли из него более 120 древностей. Эти иконы были переданы в частную коллекцию архимандрита местной епархии УПЦ МП. Сейчас он скрывается от правосудия на временно захваченной территории юга Украины", – говорится в сообщении.

После освобождения Херсона сотрудники СБУ обнаружили похищенные иконы на территории Успенского собора.

"Именно туда рашисты передали награбленные вещи под видом "возвращения" культурных ценностей, якобы принадлежащих стране-агрессору. К медийному сопровождению этого процесса они привлекли руководителей бывшей оккупационной администрации города и целую группу кремлевских пропагандистов", – отметили в СБУ.

Спецслужба инициировала возврат предметов старины законному владельцу. Почетный консул поблагодарил правоохранителей и заявил о решении передать старинную коллекцию местному художественному музею.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега, так как хотят отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Литва, УПЦ МП, оккупация, Вооруженные силы Украины, ВСУ, спецслужбы, российские оккупанты
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