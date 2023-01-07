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Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис: Путин хочет переговоров не потому, что он щедрый, а потому, что проигрывает

Мы должны усилить огонь, а не прекратить его, считает глава литовского МИД
Мы должны усилить огонь, а не прекратить его, считает глава литовского МИД
Фото: ЕРА

Предложения России о переговорах говорят о ее слабости, а не желании мира. Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 6 января написал в Twitter.

По его словам, президент РФ Владимир Путин хочет приостановки боевых действий, потому что оккупанты проигрывают на поле боя. И в ответ нужно не мириться, а атаковать, счиитает Ландсбергис.

"Путин утверждает, что хочет переговоров не потому, что он великодушен, а потому, что он проигрывает. Мы должны усилить огонь, а не прекратить его", – написал глава литовского МИД.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

Секретарь СНБО Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".

Теги: Россия, Владимир Путин, МИД, Литва, переговоры, Габриэлюс Ландсбергис, война России против Украины
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