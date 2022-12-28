Москва пытается давить на Украину через Запад в вопросе переговоров, чтобы получить время на обновление армии – Институт исследования войны

Путин не заинтересован в серьезных переговорах, которые привели бы к окончательному урегулированию войны – ISW Фото: ЕРА

Военные аналитики считают, что российские власти, скорее всего, продолжат озвучивать публичное недовольство действиями США и стран НАТО и игнорировать в подобной риторике Украину как суверенное государство, пытаясь заставить Запад пойти на предварительные уступки и оказать давление на Киев для переговоров.

"Кремль обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо фактического суверенитета, чтобы лишить украинских чиновников права участвовать в будущих прямых переговорах и вместо этого представить переговоры с Россией как обязанность западных официальных лиц", – пишет ISW.

При этом эксперты института продолжают считать, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в серьезных переговорах, которые привели бы к окончательному урегулированию войны, а вместо этого стремится к временному прекращению боевых действий, что "позволило бы ему обновить и пополнить свои вооруженные силы для дальнейших наступательных кампаний против Украины".