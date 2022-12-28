Москва пытается давить на Украину через Запад в вопросе переговоров, чтобы получить время на обновление армии – Институт исследования войны

Военные аналитики считают, что российские власти, скорее всего, продолжат озвучивать публичное недовольство действиями США и стран НАТО и игнорировать в подобной риторике Украину как суверенное государство, пытаясь заставить Запад пойти на предварительные уступки и оказать давление на Киев для переговоров.
"Кремль обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо фактического суверенитета, чтобы лишить украинских чиновников права участвовать в будущих прямых переговорах и вместо этого представить переговоры с Россией как обязанность западных официальных лиц", – пишет ISW.
При этом эксперты института продолжают считать, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в серьезных переговорах, которые привели бы к окончательному урегулированию войны, а вместо этого стремится к временному прекращению боевых действий, что "позволило бы ему обновить и пополнить свои вооруженные силы для дальнейших наступательных кампаний против Украины".
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".