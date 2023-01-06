Подоляк: Россия понимает, что с нами не о чем говорить. Снизив интенсивность боевых действий, Москва хочет, чтобы Запад вернулся к концепции переговоров

"Сегодня россияне ищут любую возможность, чтобы снизить интенсивность боевых действий. Это нужно России не только для того, чтобы подтянуть резервы и проинструктировать своих мобилизованных. Это гораздо более глубокий вопрос – за счет снижения интенсивности войны россияне хотят повысить тональность принуждения Украины к переговорному процессу. Ведь в Москве понимают, что договариваться напрямую с Киевом не смогут, поскольку мы четко зафиксировали свою позицию – освобождение всех территорий", – сказал Подоляк.

Он отметил, что ВСУ еще не хватает определенной номенклатуры оружия, однако украинские военные уже эффективно уничтожают инфраструктуру врага, прежде всего в тылу.

"Россия понимает, что с нами не о чем говорить. Поэтому, снизив интенсивность боевых действий, россияне хотят повлиять на общественное мнение в европейских странах. Москва хочет, чтобы на Западе вернулись к концепции переговоров. Мол, могли бы заговорить о поиске конструктива или о том, что мы в чем-то можем уступить друг другу", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)