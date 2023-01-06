Подоляк: Россия понимает, что с нами не о чем говорить. Снизив интенсивность боевых действий, Москва хочет, чтобы Запад вернулся к концепции переговоров

"Сегодня россияне ищут любую возможность, чтобы снизить интенсивность боевых действий. Это нужно России не только для того, чтобы подтянуть резервы и проинструктировать своих мобилизованных. Это гораздо более глубокий вопрос – за счет снижения интенсивности войны россияне хотят повысить тональность принуждения Украины к переговорному процессу. Ведь в Москве понимают, что договариваться напрямую с Киевом не смогут, поскольку мы четко зафиксировали свою позицию – освобождение всех территорий", – сказал Подоляк.
Он отметил, что ВСУ еще не хватает определенной номенклатуры оружия, однако украинские военные уже эффективно уничтожают инфраструктуру врага, прежде всего в тылу.
"Россия понимает, что с нами не о чем говорить. Поэтому, снизив интенсивность боевых действий, россияне хотят повлиять на общественное мнение в европейских странах. Москва хочет, чтобы на Западе вернулись к концепции переговоров. Мол, могли бы заговорить о поиске конструктива или о том, что мы в чем-то можем уступить друг другу", – подчеркнул Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он. В Кремле тогда ответили отказом.
5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил 5 января, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием. Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.
Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку".
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что, если бы Путин действительно хотел мира, он вывел бы войска с территории Украины, но, видимо, он "хочет продолжить войну после небольшого перерыва".
Зеленский заявил, что в мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".