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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Решение Путина о "прекращении огня" на Рождество – вероятно, информационная операция с целью нанести ущерб Украине – ISW

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Путин хочет представить Украину страной, которая притесняет православных, поскольку не поддержала его "рождественское перемирие", полагают в ISW
Путин хочет представить Украину страной, которая притесняет православных, поскольку не поддержала его "рождественское перемирие", полагают в ISW
Фото: kremlin.ru

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что заявление президента РФ Владимира Путина о временном прекращении огня на Рождество 6–7 января рассчитано на то, чтобы представить Украину как государство, якобы преследующее православных и русскоязычных. Об этом ISW пишет в оперативном анализе 5 января.

У решения российского президента существует и военный аспект, полагают эксперты.

"Такая пауза несоразмерно пойдет на пользу российским войскам и начнет лишать инициативы Украину. Путин призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину неуступчивой и не желающей предпринимать необходимые шаги для переговоров", – говорится в отчете.

Аналитики считают, что Путин мог добиваться паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта.

В ISW убеждены, что "путинское перемирие" – это преднамеренная информационная тактика, которую ранее использовала Россия. Спикер Кремля Дмитрий Песков, напоминают аналитики, заявлял 14 декабря, что у России нет планов прекращения огня на православное Рождество, поэтому неожиданное заявление Путина "вызвало удивление".

"Если бы Путин серьезно относился к религиозно мотивированному прекращению огня, у него было бы достаточно времени, чтобы подготовиться к нему", – полагают в ISW.

В Институте исследования войны обращают внимание, что Путин, объявляя прекращение огня будто бы на религиозной почве, дополнительно усиливает еще одну двойную российскую информационную операцию, которая изображает Украину как страну, якобы подавляющую религиозные группы, и позиционирует Путина якобы как истинного защитника христианской веры.

Путин и другие российские официальные лица часто изображали войну в Украине как религиозную против "сатанистов" и "фанатиков", напоминают аналитики. Объявляя о прекращении огня на Рождество, президент РФ позиционирует себя как "гаранта христианских ценностей и убеждений", добавили они.

В ISW напоминают, что Кремль и ранее использовал дискуссии о православии как оружие, чтобы обвинить Киев в угнетении религиозных свобод в Украине.

"Эта информационная операция может поддержать безосновательную версию Кремля о том, что Украина преследует православных христиан и русскоязычных, версию, которую Путин неоднократно выдвигал как оправдание своего незаконного вторжения в Украину в феврале 2022 года", – сказано в отчете ISW.

В ISW отметили, что на самом деле российские оккупанты подавляют свободу вероисповедания на оккупированной территории Украины с 2014 года.

Контекст:

Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он. В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.

Путин заявил 5 января, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.

Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку".

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что если бы Путин действительно хотел мира, он вывел бы войска с территории Украины, но, видимо, он "хочет продолжить войну после небольшого перерыва".

Зеленский заявил, что в мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".

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