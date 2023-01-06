Решение Путина о "прекращении огня" на Рождество – вероятно, информационная операция с целью нанести ущерб Украине – ISW

Путин хочет представить Украину страной, которая притесняет православных, поскольку не поддержала его "рождественское перемирие", полагают в ISW Фото: kremlin.ru

У решения российского президента существует и военный аспект, полагают эксперты.

"Такая пауза несоразмерно пойдет на пользу российским войскам и начнет лишать инициативы Украину. Путин призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину неуступчивой и не желающей предпринимать необходимые шаги для переговоров", – говорится в отчете.

Аналитики считают, что Путин мог добиваться паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта.

В ISW убеждены, что "путинское перемирие" – это преднамеренная информационная тактика, которую ранее использовала Россия. Спикер Кремля Дмитрий Песков, напоминают аналитики, заявлял 14 декабря, что у России нет планов прекращения огня на православное Рождество, поэтому неожиданное заявление Путина "вызвало удивление".

"Если бы Путин серьезно относился к религиозно мотивированному прекращению огня, у него было бы достаточно времени, чтобы подготовиться к нему", – полагают в ISW.

В Институте исследования войны обращают внимание, что Путин, объявляя прекращение огня будто бы на религиозной почве, дополнительно усиливает еще одну двойную российскую информационную операцию, которая изображает Украину как страну, якобы подавляющую религиозные группы, и позиционирует Путина якобы как истинного защитника христианской веры.

Путин и другие российские официальные лица часто изображали войну в Украине как религиозную против "сатанистов" и "фанатиков", напоминают аналитики. Объявляя о прекращении огня на Рождество, президент РФ позиционирует себя как "гаранта христианских ценностей и убеждений", добавили они.

В ISW напоминают, что Кремль и ранее использовал дискуссии о православии как оружие, чтобы обвинить Киев в угнетении религиозных свобод в Украине.

"Эта информационная операция может поддержать безосновательную версию Кремля о том, что Украина преследует православных христиан и русскоязычных, версию, которую Путин неоднократно выдвигал как оправдание своего незаконного вторжения в Украину в феврале 2022 года", – сказано в отчете ISW.

В ISW отметили, что на самом деле российские оккупанты подавляют свободу вероисповедания на оккупированной территории Украины с 2014 года.