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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай о деоккупации Луганской области: Если в этом году зайдем летом и зачистим всю территорию, оккупированную с 24 февраля – это будет очень хорошо

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Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года
Фото: wikimapia.org (архив)

Время, за которое Луганская область будет освобождена от российских захватчиков, – "не очень важно", главное – чтобы территория региона была деоккупирована.

Об этом в интервью ТСН сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись опубликована 11 января на его YouTube-канале.

По словам Гайдая, "можно сделать что-то быстрее, но ценой какой".

"Это не очень благодарная история с прогнозами… Я когда проезжаю по передовой и общаюсь с нашими бойцами, когда я вижу и понимаю, как тяжело дается каждый метр луганской земли, то для меня главное, чтобы территория Луганской области была деоккупирована", – отметил глава ОВА.

У россиян было "очень много времени", чтобы подготовить линию обороны, продолжил Гайдай.

"Давайте еще вспомним, что с 2014 года есть линия разграничения, которая разделяет Луганскую область в процентных цифрах где-то 70% на 30%... И там тоже проходит очень мощная линия обороны. Поэтому, если мы в этом году зайдем летом и зачистим всю территорию Луганской области, которая была оккупирована с 24 февраля [2022 года] – это будет очень хорошо. Главное – сохранить просто бойцов", – подчеркнул руководитель ОВА.

По мнению Гайдая, война в Украине будет продолжаться "еще год точно".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей.

Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оборона, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ВСУ, война России против Украины, интервью, линия разграничения, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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