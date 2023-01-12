Гайдай о деоккупации Луганской области: Если в этом году зайдем летом и зачистим всю территорию, оккупированную с 24 февраля – это будет очень хорошо

Об этом в интервью ТСН сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись опубликована 11 января на его YouTube-канале.

По словам Гайдая, "можно сделать что-то быстрее, но ценой какой".

"Это не очень благодарная история с прогнозами… Я когда проезжаю по передовой и общаюсь с нашими бойцами, когда я вижу и понимаю, как тяжело дается каждый метр луганской земли, то для меня главное, чтобы территория Луганской области была деоккупирована", – отметил глава ОВА.

У россиян было "очень много времени", чтобы подготовить линию обороны, продолжил Гайдай.

"Давайте еще вспомним, что с 2014 года есть линия разграничения, которая разделяет Луганскую область в процентных цифрах где-то 70% на 30%... И там тоже проходит очень мощная линия обороны. Поэтому, если мы в этом году зайдем летом и зачистим всю территорию Луганской области, которая была оккупирована с 24 февраля [2022 года] – это будет очень хорошо. Главное – сохранить просто бойцов", – подчеркнул руководитель ОВА.

По мнению Гайдая, война в Украине будет продолжаться "еще год точно".