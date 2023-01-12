В оккупированном Северодонецке смертность увеличилась в пять раз – Луганская ОВА

Об этом в интервью ТСН сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись опубликована 11 января на его YouTube-канале.
"Они [оккупанты] пытаются сделать так, чтобы эта информация никуда вообще не выходила: сколько гибнет людей. Но мы общались с врачами, которые записывали и подводили итоги по поводу погибших в городе Северодонецк. То говорят, что за последнее время количество умирающих гражданских людей увеличилось в пять раз, – рассказал Гайдай. – Здесь может быть и просто отсутствие критической инфраструктуры, то есть люди просто замерзают. Здесь и фактор того, что… больницы не работают нормально и не предоставляют гражданским какие-либо медуслуги".
В начале декабря 2022 года в мэрии Северодонецка сообщали, что в городе нет отопления и почти полностью отсутствует электричество.
25 июня 2022 года стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировал 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Глава Луганской ОВА рассказал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.