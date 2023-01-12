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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Северодонецке смертность увеличилась в пять раз – Луганская ОВА

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Оккупанты полностью захватили Северодонецк в конце июня 2022 года
Оккупанты полностью захватили Северодонецк в конце июня 2022 года
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram (архив)

Российские оккупанты пытаются скрыть информацию о количестве погибших гражданских в Луганской области.

Об этом в интервью ТСН сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись опубликована 11 января на его YouTube-канале.

"Они [оккупанты] пытаются сделать так, чтобы эта информация никуда вообще не выходила: сколько гибнет людей. Но мы общались с врачами, которые записывали и подводили итоги по поводу погибших в городе Северодонецк. То говорят, что за последнее время количество умирающих гражданских людей увеличилось в пять раз, – рассказал Гайдай. – Здесь может быть и просто отсутствие критической инфраструктуры, то есть люди просто замерзают. Здесь и фактор того, что… больницы не работают нормально и не предоставляют гражданским какие-либо медуслуги".

В начале декабря 2022 года в мэрии Северодонецка сообщали, что в городе нет отопления и почти полностью отсутствует электричество.

Контекст:

25 июня 2022 года стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировал 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Глава Луганской ОВА рассказал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, отопление, электричество, Северодонецк, Сергей Гайдай, смертность, Луганская ОГА, война России против Украины, больницы, интервью, инфраструктура, погибшие, население, российские оккупанты
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