В оккупированном Северодонецке смертность увеличилась в пять раз – Луганская ОВА

Об этом в интервью ТСН сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись опубликована 11 января на его YouTube-канале.

"Они [оккупанты] пытаются сделать так, чтобы эта информация никуда вообще не выходила: сколько гибнет людей. Но мы общались с врачами, которые записывали и подводили итоги по поводу погибших в городе Северодонецк. То говорят, что за последнее время количество умирающих гражданских людей увеличилось в пять раз, – рассказал Гайдай. – Здесь может быть и просто отсутствие критической инфраструктуры, то есть люди просто замерзают. Здесь и фактор того, что… больницы не работают нормально и не предоставляют гражданским какие-либо медуслуги".

В начале декабря 2022 года в мэрии Северодонецка сообщали, что в городе нет отопления и почти полностью отсутствует электричество.