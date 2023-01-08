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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются удержать Кременную, они перебросили туда несколько батальонов десантников и тяжелую технику – Гайдай

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Враг в Луганской области понемногу "проседает", считает Гайдай
Враг в Луганской области понемногу "проседает", считает Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Россиянам необходима оккупированная Кременная Луганской области, чтобы не дать разбить собственную линию обороны в регионе, поэтому они перекидывают туда новые силы. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире "Еспресо", видео опубликовала пресс-служба обладминистрации.

По его словам, возле Кременной идут тяжелые бои и скоро они станут еще интенсивнее. Россияне перекинули на это направление новые, наиболее боеспособные подразделения – несколько батальонов десантников, а также тяжелую технику.

"Это означает, что все-таки они там проседают понемногу, наши силы обороны шаг за шагом отвоевывает территорию Луганской области. Сейчас ударили морозы, ночью 15–17 градусов, поэтому сейчас будет очень тяжело", – сказал Гайдай.

По его мнению, с наступлением морозов ожидается активизация боевых действий с обеих сторон, так как тяжелая техника через несколько дней перестанет вязнуть в грунте.

"Для них важная цель – удержать Кременную, потому что иначе фланги могут открыться и будет разбита пополам вся группировка, которая штурмует Бахмут постоянно. И, во-вторых, Кременная не настолько на слуху, как Бахмут, но она также является знаковым городом", – пояснил глава ОВА.

Он также добавил со ссылкой на информацию от украинских военных, что потери у россиян "просто бешеные", но оккупанты боятся, что их будут сзади расстреливать свои же, если они попытаются отступить.

Гайдай также отметил, что на элементах инфраструктуры на захваченных территориях зимой все чаще случаются аварии, потому что оккупанты не уделяют ее состоянию никакого внимания.

Кроме того, при проверке населенных пунктов россияне закрывают их на въезд и выезд и выборочно вывозят людей, которые им "не понравились".

https://www.facebook.com/odalug/videos/2079522632243859/

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.

28 октября Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал он.

24 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию". 26 декабря он заявил, что под Кременной идут боевые действия, но город еще не освободили.

Российские оккупанты построили обширную оборонительную линию возле Кременной, так как этот район имеет важное логистическое значение, сообщила 28 декабря британская разведка.

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, сообщил 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: Луганская область, десантники, похолодание, Сергей Гайдай, зима, война России против Украины, Кременная, контрнаступление
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