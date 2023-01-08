Оккупанты пытаются удержать Кременную, они перебросили туда несколько батальонов десантников и тяжелую технику – Гайдай

По его словам, возле Кременной идут тяжелые бои и скоро они станут еще интенсивнее. Россияне перекинули на это направление новые, наиболее боеспособные подразделения – несколько батальонов десантников, а также тяжелую технику.

"Это означает, что все-таки они там проседают понемногу, наши силы обороны шаг за шагом отвоевывает территорию Луганской области. Сейчас ударили морозы, ночью 15–17 градусов, поэтому сейчас будет очень тяжело", – сказал Гайдай.

По его мнению, с наступлением морозов ожидается активизация боевых действий с обеих сторон, так как тяжелая техника через несколько дней перестанет вязнуть в грунте.

"Для них важная цель – удержать Кременную, потому что иначе фланги могут открыться и будет разбита пополам вся группировка, которая штурмует Бахмут постоянно. И, во-вторых, Кременная не настолько на слуху, как Бахмут, но она также является знаковым городом", – пояснил глава ОВА.

Он также добавил со ссылкой на информацию от украинских военных, что потери у россиян "просто бешеные", но оккупанты боятся, что их будут сзади расстреливать свои же, если они попытаются отступить.

Гайдай также отметил, что на элементах инфраструктуры на захваченных территориях зимой все чаще случаются аварии, потому что оккупанты не уделяют ее состоянию никакого внимания.

Кроме того, при проверке населенных пунктов россияне закрывают их на въезд и выезд и выборочно вывозят людей, которые им "не понравились".