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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бои на Рождество продолжались как обычно, самые ожесточенные велись вокруг Кременной – британская разведка

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Военнные действия сосредоточены в лесах к западу от Кременной
Военнные действия сосредоточены в лесах к западу от Кременной
Фото: ЕРА

Рождество православных христиан не снизило интенсивности боевых действий на Донбассе. Об этом министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter 7 января со ссылкой на данные британской разведки.

По ее данным, одним из самых ожесточенных по-прежнему остается участок вокруг города Кременная в Луганской области. В последние три недели бои идут к западу от города в лесах, которые обеспечивает укрытие от наблюдения с воздуха.

"Как это обычно бывает при операциях в лесу, бой в основном сводился к бою пешей пехоты, часто на коротких дистанциях", – написали в минобороны.

Там отмечают, что командование российской армии, скорее всего, расценит давление Вооруженных сил Украины на Кременную как угрозу правому флангу своего бахмутского сектора. А именно он является ключевым для обеспечения возможности любого будущего наступления для оккупации оставшейся части Донецкой области, говорится в сообщении.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона (Лисичанск) ВСУ покинули 3 июля.

24 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию". 26 декабря он заявил, что под Кременной идут боевые действия, но город еще не освободили.

27 декабря он отметил, что армия РФ стянула к Кременной большое количество резервов и техники и в значительной степени заминировала этот район. 

Российские оккупанты построили обширную оборонительную линию возле Кременной, так как этот район имеет важное логистическое значение, сообщила 28 декабря британская разведка.

За последнюю неделю Украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, об этом 29 декабря сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. 

Теги: Великобритания, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, разведка, армия РФ, Минобороны, война России против Украины, Бахмут, Кременная
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