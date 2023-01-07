Бои на Рождество продолжались как обычно, самые ожесточенные велись вокруг Кременной – британская разведка

Военнные действия сосредоточены в лесах к западу от Кременной Фото: ЕРА

По ее данным, одним из самых ожесточенных по-прежнему остается участок вокруг города Кременная в Луганской области. В последние три недели бои идут к западу от города в лесах, которые обеспечивает укрытие от наблюдения с воздуха.

"Как это обычно бывает при операциях в лесу, бой в основном сводился к бою пешей пехоты, часто на коротких дистанциях", – написали в минобороны.

Там отмечают, что командование российской армии, скорее всего, расценит давление Вооруженных сил Украины на Кременную как угрозу правому флангу своего бахмутского сектора. А именно он является ключевым для обеспечения возможности любого будущего наступления для оккупации оставшейся части Донецкой области, говорится в сообщении.