Гайдай: ВСУ в Луганской области находят "норы" оккупантов по несколько сотен метров

Об этом в интервью ТСН сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись опубликована 11 января на его YouTube-канале.

"Они [оккупанты] видят, что постепенно, но все же силы обороны Украины продвигаются вперед. Это очень тяжело. У россиян, к сожалению, было достаточно времени для того, чтобы подготовить несколько линий обороны. Это и очень плотное заминирование всех лесов, дорог, мостов, строений, лесополос. Это и определенные оборонительные сооружения", – сказал Гайдай.

По его словам, россияне также рыли окопы.

"Для понимания, иногда в лесополосах наши военные, когда захватывают позицию россиян, – они находят такие "норы", укрепленные в лесополосах, по несколько сотен метров даже. То есть это очень подготовленная оборонная сеть", – отметил глава Луганской ОВА.

Гайдай рассказал, что в настоящее время в Луганскую область оккупанты перебрасывают как профессиональных наемников, так и кадровых военных.

По оценке главы ОВА, численность группировки оккупантов в Луганской области достигает около 30 тыс. военных.