Гайдай: ВСУ в Луганской области находят "норы" оккупантов по несколько сотен метров

Об этом в интервью ТСН сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись опубликована 11 января на его YouTube-канале.
"Они [оккупанты] видят, что постепенно, но все же силы обороны Украины продвигаются вперед. Это очень тяжело. У россиян, к сожалению, было достаточно времени для того, чтобы подготовить несколько линий обороны. Это и очень плотное заминирование всех лесов, дорог, мостов, строений, лесополос. Это и определенные оборонительные сооружения", – сказал Гайдай.
По его словам, россияне также рыли окопы.
"Для понимания, иногда в лесополосах наши военные, когда захватывают позицию россиян, – они находят такие "норы", укрепленные в лесополосах, по несколько сотен метров даже. То есть это очень подготовленная оборонная сеть", – отметил глава Луганской ОВА.
Гайдай рассказал, что в настоящее время в Луганскую область оккупанты перебрасывают как профессиональных наемников, так и кадровых военных.
По оценке главы ОВА, численность группировки оккупантов в Луганской области достигает около 30 тыс. военных.
Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
21 декабря Гайдай отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.
24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".
За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировал 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.