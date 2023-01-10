Гайдай о боях в районе Кременной: Оккупанты теряют по шесть-семь танков за ночь

ВСУ удачно отражают все наступления россиян в Белогоровке, отметил Гайдай Фото: Луганська ОВА/OFFICIAL / Telegram

Об этом 10 января в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на странице Луганской ОВА в Telegram.

По словам Гайдая, россияне побаиваются деоккупации Кременной, потому перебросили туда несколько подразделений десантников, а также танки.

"Ситуации это не изменило… Если не каждую ночь, то через день – это точно – [оккупанты] они теряют постоянно [на этом направлении] по шесть-семь танков за ночь", – сказал глава Луганской ОВА.

Гайдай также отметил, что ВСУ удачно отражают все наступления россиян в Белогоровке.