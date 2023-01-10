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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай о боях в районе Кременной: Оккупанты теряют по шесть-семь танков за ночь

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ВСУ удачно отражают все наступления россиян в Белогоровке, отметил Гайдай
ВСУ удачно отражают все наступления россиян в Белогоровке, отметил Гайдай
Фото: Луганська ОВА/OFFICIAL / Telegram

Вооруженные силы Украины вблизи Кременной постепенно освобождают от российских оккупантов территорию Луганской области.

Об этом 10 января в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на странице Луганской ОВА в Telegram.

По словам Гайдая, россияне побаиваются деоккупации Кременной, потому перебросили туда несколько подразделений десантников, а также танки.

"Ситуации это не изменило… Если не каждую ночь, то через день – это точно – [оккупанты] они теряют постоянно [на этом направлении] по шесть-семь танков за ночь", – сказал глава Луганской ОВА.

Гайдай также отметил, что ВСУ удачно отражают все наступления россиян в Белогоровке.

Контекст:

Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

21 декабря Гайдай отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировал 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, захват, танки, Вооруженные силы Украины, десантники, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ВСУ, наступление, война России против Украины, Кременная, российские оккупанты, Белогоровка, деоккупация
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