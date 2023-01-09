"Оккупанты нарочно расстреливают каждый дом". Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

"Тяжелые бои идут в Луганской области. Белогоровку постоянно обстреливают, наши силы там находятся в обороне. Но они немного улучшили свои позиции и крепко там держатся", – сказал он.
По его словам, на Сватовском и Кременском направлениях у Сил обороны позиции лучше, понемногу шаг за шагом они продвигаются вперед, удается понемногу деокупировать территорию в сторону Кременной. При этом оккупанты постоянно обстреливают освобожденные территории.
"В населенном пункте Новоселовка, за который сейчас идут бои, оккупационные войска не оставили ни одного уцелевшего здания. Было впечатление, что они нарочно расстреливают каждый дом, чтобы там никто не остался в живых. Оккупанты знают, что там есть гражданские люди, и все равно обстреливают. К сожалению, есть трагические случаи. Несколько часов тому в результате обстрела два местных жителя ранены и два погибли", – сказал он.
Гайдай добавил, оккупанты постоянно подтягивают новые резервы, в частности, на направлении Кременной. Также оккупанты практически все там заминировали. Но украинские силы понемногу продвигаются, заверил он.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
21 декабря он отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.
24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".
За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, сообщил 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.