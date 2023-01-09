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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области российские оккупанты проводят массовые рейды для изъятия из обращения гривны – ОВА

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По данным ОВА, российские захватчики требуют устанавливать ценники исключительно в рублях
По данным ОВА, российские захватчики требуют устанавливать ценники исключительно в рублях
Фото: ЕРА

В Луганской области российские оккупанты проводят массовые рейды для изъятия из обращения гривны. Об этом 9 января в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов с населением", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, российские захватчики требуют устанавливать ценники исключительно в рублях. Это привело к переходу населения на безналичную оплату.

"Враг изымает терминалы и угрожает штрафными санкциями. Но обращение гривны не прекращается. Нововведений придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в частности, на банковские карты", – отметили в ОВА.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.

28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал он.

24 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию". 26 декабря он заявил, что под Кременной идут боевые действия, но город еще не освободили.

Российские оккупанты построили обширную оборонительную линию возле Кременной, так как этот район имеет важное логистическое значение, сообщила 28 декабря британская разведка.

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, сообщил 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, гривна, рубль, ВСУ, российские оккупанты
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