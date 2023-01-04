"На пике нервного срыва". Гайдай сообщил, что выпившие оккупанты стреляют по гражданским в Луганской области

Об этом 3 января в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.

"Им срывает крышу. Начинаются достаточно жесткие действия с их стороны. У нас есть информация о том, что выпившие военные стреляют в гражданских. Могут гражданского мужчину просто расстрелять, потому что им кажется, что он – пособник украинских военных", – рассказал руководитель ОВА.

По словам Гайдая, оккупанты также вывозят в Луганск и там сажают по тюрьмам мужчин, которые отказываются воевать против ВСУ.

"Есть информация о том, что по 10–15 гражданских из того или иного села забирают и вывозят, таким образом пугают местных, чтобы они не помогали ВСУ… Это все говорит о том, что они уже на пике нервного срыва", – отметил Гайдай.