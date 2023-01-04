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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На пике нервного срыва". Гайдай сообщил, что выпившие оккупанты стреляют по гражданским в Луганской области

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Оккупантам "срывает крышу", они начинают вести себя неадекватно на временно захваченной территории Луганской области, отметил Гайдай
Оккупантам "срывает крышу", они начинают вести себя неадекватно на временно захваченной территории Луганской области, отметил Гайдай
Фото: EPA (архив)

Оккупанты после информации о подрывах складов с боекомплектами, казарм с военными, а также после гибели россиян начинают вести себя неадекватно на временно захваченной территории Луганской области.

Об этом 3 января в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.

"Им срывает крышу. Начинаются достаточно жесткие действия с их стороны. У нас есть информация о том, что выпившие военные стреляют в гражданских. Могут гражданского мужчину просто расстрелять, потому что им кажется, что он – пособник украинских военных", – рассказал руководитель ОВА.

По словам Гайдая, оккупанты также вывозят в Луганск и там сажают по тюрьмам мужчин, которые отказываются воевать против ВСУ.

"Есть информация о том, что по 10–15 гражданских из того или иного села забирают и вывозят, таким образом пугают местных, чтобы они не помогали ВСУ… Это все говорит о том, что они уже на пике нервного срыва", – отметил Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/722747729526888/

Контекст:

Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

В начале января в Сватово взорвался склад боеприпасов российских оккупантов, они свозили туда вооружение почти две недели, проинформировало управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, боеприпасы, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ВСУ, война России против Украины, население, тюрьмы, мужчины, российские оккупанты, деоккупация
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