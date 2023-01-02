В Сватово взорвался склад боеприпасов оккупантов, они свозили туда вооружение почти две недели – стратком ВСУ

Оккупанты почти две недели тайно свозили на взорванный склад вооружение, отметили в страткоме Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Об этом 2 января в Telegram сообщило управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"Передаем привет вражескому ПВО, которое должно было защищать Сватово, но как всегда не защитило. Склад боекомплекта – все", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты и местные коллаборанты почти две недели тайно свозили на склад вооружение.

"Поэтому ВСУ пришлось немного потерпеть и просто фиксировать количество заезжающих на базу Уралов", – указали в страткоме.

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