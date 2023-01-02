В Сватово взорвался склад боеприпасов оккупантов, они свозили туда вооружение почти две недели – стратком ВСУ

Об этом 2 января в Telegram сообщило управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.
"Передаем привет вражескому ПВО, которое должно было защищать Сватово, но как всегда не защитило. Склад боекомплекта – все", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты и местные коллаборанты почти две недели тайно свозили на склад вооружение.
"Поэтому ВСУ пришлось немного потерпеть и просто фиксировать количество заезжающих на базу Уралов", – указали в страткоме.
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28 октября 2022 года глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.
24 декабря Гайдай отмечал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".