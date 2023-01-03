What a wonderful world. ВСУ показали, как уничтожили российский склад боеприпасов в Сватово

Снятое с беспилотника видео пресс-служба Сухопутных войск ВСУ опубликовала 3 января в Facebook.

Обнародованная видеозапись с ликвидацией вражеского склада сопровождается песней американского джазового исполнителя Луи Армстронга – What a wonderful world.

По данным управления стратегических коммуникаций ВСУ, на этот склад оккупанты и местные коллаборанты почти две недели тайно свозили вооружение.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область, в том числе Сватово. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.

28 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.

24 декабря Гайдай отметил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".