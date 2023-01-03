ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

What a wonderful world. ВСУ показали, как уничтожили российский склад боеприпасов в Сватово

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные ударили по складу российских захватчиков на временно оккупированной территории Луганской области
Украинские военные ударили по складу российских захватчиков на временно оккупированной территории Луганской области
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины показали, как украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Сватово Луганской области.

Снятое с беспилотника видео пресс-служба Сухопутных войск ВСУ опубликовала 3 января в Facebook.

Обнародованная видеозапись с ликвидацией вражеского склада сопровождается песней американского джазового исполнителя Луи Армстронга – What a wonderful world.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/2450637728435259/

По данным управления стратегических коммуникаций ВСУ, на этот склад оккупанты и местные коллаборанты почти две недели тайно свозили вооружение.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область, в том числе Сватово. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.

28 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.

24 декабря Гайдай отметил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, вооружение, Сватово, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года Черный Водяной Кролик
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом
"Ох, Екатерина. Вы роскошны". Дочь Филатова снялась в прозрачном платье
"Ох, Екатерина. Вы роскошны". Дочь Филатова снялась в прозрачном платье
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал
В РФ предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства после того, как он сказал "Слава Украине!"
В РФ предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства после того, как он сказал "Слава Украине!"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (187508)
2
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (71884)
3
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (58182)
4
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (36441)
5
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели (28738)
6
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (25929)
7
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (24800)
8
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (22629)
 
 
 
 