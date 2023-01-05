Огромное нашествие личного состава и техники. Гайдай рассказал, как продвигается деоккупация Луганской области

"Наши силы обороны закрепили свои позиции в Белогоровке. Там продолжаются постоянные обстрелы. Со стороны Харькова шаг за шагом наши войска освобождают территорию Луганской области. Да, это происходит не так быстро, как хотели бы многие люди, но там огромное нашествие и личного состава, и техники, и все заминировано. Когда они [россияне] увидели, что они немного "проседают" в направлении Кременной, они начали перебрасывать туда дополнительные силы и средства", — рассказал Гайдай.

По его словам, потери россиян восполняют резервы, свежемобилизованные и "зеки, которых привыкли называть вагнеровцами".

Также он добавил, что как только земля промерзнет, тяжелой технике будет легче продвигаться – как украинской, так и вражеской.

Из трех относительно больших городов Луганской области – Лисичанск, Рубежное и Северодонецк – два последних сильно разрушены оккупантами и не могут использоваться ими как оборонные крепости, сказал Гайдай. По его словам, после деоккупации Сватово и Кременной следующим россияне попытаются удержать Старобельск. Однако территория до этого населенного пункта состоит из сел и там негде будет закрепиться оккупантам. Поэтому украинские военные могут иметь успех намного быстрее.

"Но не забываем, что есть линия обороны, которая выстраивалась с 2014 года, – так называемая линия разграничения. Там очень укрепленные позиции у оккупантов, поэтому не будет легко освобождать Луганскую область. Но в том, что она будет освобождена, нет никаких сомнений", — сказал Гайдай.

Также россияне продолжают терроризировать местное население, закрывают на въезд и выезд целые населенные пункты, рассказал он. Местных жителей десятками забирают и вывозят в Луганск. Так они ищут сотрудничающих с ВСУ. В своих неудачах и взрывах на складах захватчики обвиняют местных жителей, сказал Гайдай. По его словам, есть случаи, когда к мужчинам, которые отказываются воевать против Украины, применяют пытки или даже убивают на месте.