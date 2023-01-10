Гайдай о боях в Луганской области: Будет подключаться тяжелая техника

"Погода сейчас, мы видим, холодная, для бойцов в окопах это вообще адские условия. Но я думаю, что будет оживление боевых действий. Земля промерзла довольно серьезно, и теперь будет подключаться тяжелая техника", – сказал он.
Гайдай добавил, что на направлении Белогоровки силы обороны отбивают все наступления и попытки российских оккупантов прорвать линию обороны. Что касается направления Сватово – Кременная, там преимущество на стороне украинских военных. Они не быстро, но стабильно освобождают территорию Луганской области, сказал глава ОВА.
Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
21 декабря Гайдай отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.
24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".
За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировал 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.