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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай о боях в Луганской области: Будет подключаться тяжелая техника

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Гайдай рассказал, что происходит на фронте в Луганской области
Гайдай рассказал, что происходит на фронте в Луганской области
Скриншот: Сергій Гайдай / Facebook

В Луганской области стало холоднее, поэтому ожидается оживление боевых действий. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона, видео он опубликовал в Facebook.

"Погода сейчас, мы видим, холодная, для бойцов в окопах это вообще адские условия. Но я думаю, что будет оживление боевых действий. Земля промерзла довольно серьезно, и теперь будет подключаться тяжелая техника", – сказал он.

Гайдай добавил, что на направлении Белогоровки силы обороны отбивают все наступления и попытки российских оккупантов прорвать линию обороны. Что касается направления Сватово – Кременная, там преимущество на стороне украинских военных. Они не быстро, но стабильно освобождают территорию Луганской области, сказал глава ОВА. 

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/1253187431913174/

Также Гайдай сообщал, что на направлении Кременной оккупанты теряют по шесть-семь танков за ночь.
Контекст:

Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

21 декабря Гайдай отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировал 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: погода, Луганская область, военная техника, Сватово, Сергей Гайдай, российская агрессия, война России против Украины, Кременная, российские оккупанты, Белогоровка
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