Гайдай о боях в Луганской области: Будет подключаться тяжелая техника

Гайдай рассказал, что происходит на фронте в Луганской области Скриншот: Сергій Гайдай / Facebook

"Погода сейчас, мы видим, холодная, для бойцов в окопах это вообще адские условия. Но я думаю, что будет оживление боевых действий. Земля промерзла довольно серьезно, и теперь будет подключаться тяжелая техника", – сказал он.

Гайдай добавил, что на направлении Белогоровки силы обороны отбивают все наступления и попытки российских оккупантов прорвать линию обороны. Что касается направления Сватово – Кременная, там преимущество на стороне украинских военных. Они не быстро, но стабильно освобождают территорию Луганской области, сказал глава ОВА.