ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Невском Луганской области в результате российских обстрелов два человека погибли, двое ранены – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ОВА сообщили, что оккупанты обстреляли освобожденное Невское
В ОВА сообщили, что оккупанты обстреляли освобожденное Невское
Фото: Луганська ОВА/OFFICIAL / Telegram

В результате российских обстрелов в Невском Луганской области 9 января погибло два человека, еще двое были ранены. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военной администрации в Telegram 10 января.

"Массированным российским обстрелам 9 января подверглось село Невское в Краснореченской общине Сватовского района. После деоккупации там осталось жить около 150 человек. Двоих из них вчера россияне убили. Еще двое ранены. Враг продолжает охотиться именно на гражданских", – заявили в ОВА.

Также россияне открывали огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на купянском и лиманском направлениях по Стельмаховке, Макеевке, Площанке и Диброве, добавили в администрации.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

21 декабря он отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, сообщил 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева показала фото из постели
Дорофеева показала фото из постели
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Никитюк покурила трубку перед камерой
Никитюк покурила трубку перед камерой
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
Ткаченко показал своего "советника по вопросам любви"
Ткаченко показал своего "советника по вопросам любви"
"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки
"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (245482)
2
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (167613)
3
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (95886)
4
Залужный отреагировал на слова Нины Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (51516)
5
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (33742)
6
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (29520)
7
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (15820)
8
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (15112)
 
 
 
 