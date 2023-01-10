В Невском Луганской области в результате российских обстрелов два человека погибли, двое ранены – ОВА

"Массированным российским обстрелам 9 января подверглось село Невское в Краснореченской общине Сватовского района. После деоккупации там осталось жить около 150 человек. Двоих из них вчера россияне убили. Еще двое ранены. Враг продолжает охотиться именно на гражданских", – заявили в ОВА.

Также россияне открывали огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на купянском и лиманском направлениях по Стельмаховке, Макеевке, Площанке и Диброве, добавили в администрации.