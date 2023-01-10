В Невском Луганской области в результате российских обстрелов два человека погибли, двое ранены – ОВА

"Массированным российским обстрелам 9 января подверглось село Невское в Краснореченской общине Сватовского района. После деоккупации там осталось жить около 150 человек. Двоих из них вчера россияне убили. Еще двое ранены. Враг продолжает охотиться именно на гражданских", – заявили в ОВА.
Также россияне открывали огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на купянском и лиманском направлениях по Стельмаховке, Макеевке, Площанке и Диброве, добавили в администрации.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
21 декабря он отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.
24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".
За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, сообщил 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.