Оккупанты планируют обстрелять больницу в Луганской области и обвинить ВСУ – Центр национального сопротивления

По данным Центра, оккупационная администрация на временно оккупированных территориях испытывает серьезные проблемы с настроениями местного населения.
"Ключевым является обостренный гуманитарный кризис в регионе. Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений к обслуживанию российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги", – говорится в сообщении.
С целью дискредитировать ВСУ оккупанты могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население, отмечают в ЦНС. По информации подполья, россияне планируют ударить именно в отделения с гражданскими.
В ЦНС напомнили, что россияне системно обстреливают временно оккупированные города, чтобы иметь материалы для своих пропагандистских материалов. Поэтому жителей оккупированных территорий призывают быть максимально осторожными вблизи гражданских объектов, а по возможности – выехать на подконтрольные Украине территории.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.
По состоянию на 22 декабря российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.