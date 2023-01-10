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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты планируют обстрелять больницу в Луганской области и обвинить ВСУ – Центр национального сопротивления

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Россияне могут устроить теракт на оккупированных территориях
Россияне могут устроить теракт на оккупированных территориях
Фото: EPA

Российские военные собираются осуществить обстрел одного из медучреждений в Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, 10 января.

По данным Центра, оккупационная администрация на временно оккупированных территориях испытывает серьезные проблемы с настроениями местного населения.

"Ключевым является обостренный гуманитарный кризис в регионе. Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений к обслуживанию российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги", – говорится в сообщении.

С целью дискредитировать ВСУ оккупанты могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население, отмечают в ЦНС. По информации подполья, россияне планируют ударить именно в отделения с гражданскими.

В ЦНС напомнили, что россияне системно обстреливают временно оккупированные города, чтобы иметь материалы для своих пропагандистских материалов. Поэтому жителей оккупированных территорий призывают быть максимально осторожными вблизи гражданских объектов, а по возможности – выехать на подконтрольные Украине территории.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

По состоянию на 22 декабря российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

Теги: теракт, Луганская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, больницы, российские оккупанты
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