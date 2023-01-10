Оккупанты планируют обстрелять больницу в Луганской области и обвинить ВСУ – Центр национального сопротивления

По данным Центра, оккупационная администрация на временно оккупированных территориях испытывает серьезные проблемы с настроениями местного населения.

"Ключевым является обостренный гуманитарный кризис в регионе. Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений к обслуживанию российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги", – говорится в сообщении.

С целью дискредитировать ВСУ оккупанты могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население, отмечают в ЦНС. По информации подполья, россияне планируют ударить именно в отделения с гражданскими.

В ЦНС напомнили, что россияне системно обстреливают временно оккупированные города, чтобы иметь материалы для своих пропагандистских материалов. Поэтому жителей оккупированных территорий призывают быть максимально осторожными вблизи гражданских объектов, а по возможности – выехать на подконтрольные Украине территории.