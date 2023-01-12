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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Нельзя сказать, что мороз "играет на руку" только ВСУ. В случае деоккупации Кременной бои активизируются в направлении Старобельска и Рубежного

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Военная техника есть как у ВСУ, так и у врага, отметил Гайдай
Военная техника есть как у ВСУ, так и у врага, отметил Гайдай
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай выразил надежду, что у ВСУ в ближайшем времени будут успехи в регионе – украинские военные будут продвигаться быстрее.

Об этом Гайдай сказал в интервью ТСН, опубликованном 11 января на его YouTube-канале.

В то же время, по словам главы ОВА, морозная погода, которая пришла в Украину, создала "очень сложные условия для военных, которые идут в наступление или держат оборону в окопах".

"Техника дизельная, и дай бог, чтобы она вся заводилась… Техника как есть у нас, так есть и у врага. То есть да, будет оживление на линии фронта, но нельзя сказать, что мороз "играет на руку" только нам. Это дает возможность и технике вражеской так же быстро передвигаться", – отметил Гайдай.

Глава Луганской ОВА рассказал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.

В случае деоккупации Кременной активизация боевых действий ожидается, в частности, в районе Старобельска, добавил Гайдай.

"Это направление на Старобельск и на Рубежное. Рубежное совсем рядом находится, и это направление, которое как раз ведет в сторону Северодонецка, Лисичанска и Соледара [Донецкой области]. А Старобельск – это просто логистический центр Луганской области. Тот, кто будет контролировать Старобельск, – тот будет контролировать огневым поражением все основные дороги", – подчеркнул глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

21 декабря Гайдай отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировал 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По словам Гайдая, оккупанты в районе Кременной теряют по шесть-семь танков за ночь.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, похолодание, оборона, Лисичанск, Рубежное, Сватово, Соледар, Старобельск, Сергей Гайдай, морозы, Луганская ОГА, ВСУ, наступление, война России против Украины, Кременная, интервью, российские оккупанты, деоккупация
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