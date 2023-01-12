Гайдай: Нельзя сказать, что мороз "играет на руку" только ВСУ. В случае деоккупации Кременной бои активизируются в направлении Старобельска и Рубежного

Военная техника есть как у ВСУ, так и у врага, отметил Гайдай Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом Гайдай сказал в интервью ТСН, опубликованном 11 января на его YouTube-канале.

В то же время, по словам главы ОВА, морозная погода, которая пришла в Украину, создала "очень сложные условия для военных, которые идут в наступление или держат оборону в окопах".

"Техника дизельная, и дай бог, чтобы она вся заводилась… Техника как есть у нас, так есть и у врага. То есть да, будет оживление на линии фронта, но нельзя сказать, что мороз "играет на руку" только нам. Это дает возможность и технике вражеской так же быстро передвигаться", – отметил Гайдай.

Глава Луганской ОВА рассказал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.

В случае деоккупации Кременной активизация боевых действий ожидается, в частности, в районе Старобельска, добавил Гайдай.

"Это направление на Старобельск и на Рубежное. Рубежное совсем рядом находится, и это направление, которое как раз ведет в сторону Северодонецка, Лисичанска и Соледара [Донецкой области]. А Старобельск – это просто логистический центр Луганской области. Тот, кто будет контролировать Старобельск, – тот будет контролировать огневым поражением все основные дороги", – подчеркнул глава ОВА.