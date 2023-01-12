"Хороший ленд-лиз". Глава Луганской ОВА сообщил, что ВСУ захватили новый российский танк 2020 года выпуска, сделавший 49 выстрелов

"Я пообщался с танкистами, которые как раз овладевали таким новым танком, 49 выстрелов он всего-навсего сделал до того, как его наши ребята захватили. Они просто немного его повредили, но совсем не критично. Команда вся сбежала", – подчеркнул Гайдай.
По его словам, украинские военные захватили российский танк 2020 года выпуска вместе с боекомплектом.
Он был полностью оборудован – и ночниками, и тепловизорами, отметил Гайдай.
Кроме того, как рассказал глава Луганской ОВА, ВСУ захватили также трофейные российские бронированные автомобили "Тигр", оружие, боекомплекты и другие танки.
"Хороший "ленд-лиз", мне нравится", – резюмировал Гайдай.
Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
21 декабря Гайдай отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.
24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".
За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировал 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.