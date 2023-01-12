"Хороший ленд-лиз". Глава Луганской ОВА сообщил, что ВСУ захватили новый российский танк 2020 года выпуска, сделавший 49 выстрелов

"Я пообщался с танкистами, которые как раз овладевали таким новым танком, 49 выстрелов он всего-навсего сделал до того, как его наши ребята захватили. Они просто немного его повредили, но совсем не критично. Команда вся сбежала", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, украинские военные захватили российский танк 2020 года выпуска вместе с боекомплектом.

Он был полностью оборудован – и ночниками, и тепловизорами, отметил Гайдай.

Кроме того, как рассказал глава Луганской ОВА, ВСУ захватили также трофейные российские бронированные автомобили "Тигр", оружие, боекомплекты и другие танки.

"Хороший "ленд-лиз", мне нравится", – резюмировал Гайдай.