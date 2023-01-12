Маловероятно, что Герасимов успешно оправдает нереалистичные ожидания Путина – ISW

Назначение Герасимова – часть усилий Кремля в попытке улучшить российское командование и управление войсками, считают аналитики.

"[Президент РФ Владимир] Путин неоднократно демонстрировал, что неправильно понимает возможности российских вооруженных сил, и не отказался от своих максималистских военных целей в Украине. Путин, возможно, назначил Герасимова, самого высокопоставленного офицера в российских вооруженных силах, [командовать "спецоперацией"] для управления крупным наступлением, которое Путин – вероятно, ошибочно – полагает, что российские силы могут провести в 2023 году", – сказано в отчете.

Аналитики утверждают, что минобороны России и "силовики", представленные, в частности, основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, имели противоположные взгляды на методы ведения войны в Украине. Они добавляют, что Суровикин был любимцем публики Пригожина и соперником министра обороны России Сергея Шойгу.

"Возвышение Герасимова и минобороны России над Суровикиным, фаворитом Пригожина и группировки силовиков, также, по всей вероятности, было частично политическим решением с целью восстановить первенство минобороны РФ в российской борьбе за власть", – допускают эксперты.

Одновременно назначение Герасимова может являться сигналом для Пригожина и других людей уменьшить критику в адрес российского минобороны, пишут аналитики.

"Герасимов, скорее всего, будет руководить дезорганизованной командной структурой, которая будет страдать от постоянных неудач, которые он сам в значительной степени вызвал своей первоначальной ролью во вторжении в Украину", – говорится в отчете.

Аналитики напоминают, что Герасимов дал согласие на "принципиально ошибочные" первоначальные планы вторжения Путина еще до 24 февраля 2022 года и "исчез в безвестности после краха ошибочных первоначальных предпосылок", на которых строилось военное планирование России при полномасштабном вторжении в Украину.

"Маловероятно, что Герасимов успешно оправдает нереалистичные ожидания Путина в отношении своей работы", – резюмируют в ISW.