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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маловероятно, что Герасимов успешно оправдает нереалистичные ожидания Путина – ISW

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Путин назначением Герасимова, помимо прочего, хочет ослабить влияние силовиков, фаворитом которых был Суровикин
Путин назначением Герасимова, помимо прочего, хочет ослабить влияние силовиков, фаворитом которых был Суровикин
Фото: EPA

Назначение начальника Генерального штаба РФ, генерала армии Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой российских войск в Украине вместо генерала Сергея Суровикина, вероятно, связано с предполагаемым возобновлением наступательных операций оккупантов в 2023 году. Об этом говорится 11 января в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW).

Назначение Герасимова – часть усилий Кремля в попытке улучшить российское командование и управление войсками, считают аналитики.

"[Президент РФ Владимир] Путин неоднократно демонстрировал, что неправильно понимает возможности российских вооруженных сил, и не отказался от своих максималистских военных целей в Украине. Путин, возможно, назначил Герасимова, самого высокопоставленного офицера в российских вооруженных силах, [командовать "спецоперацией"] для управления крупным наступлением, которое Путин – вероятно, ошибочно – полагает, что российские силы могут провести в 2023 году", – сказано в отчете.

Аналитики утверждают, что минобороны России и "силовики", представленные, в частности, основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, имели противоположные взгляды на методы ведения войны в Украине. Они добавляют, что Суровикин был любимцем публики Пригожина и соперником министра обороны России Сергея Шойгу.

"Возвышение Герасимова и минобороны России над Суровикиным, фаворитом Пригожина и группировки силовиков, также, по всей вероятности, было частично политическим решением с целью восстановить первенство минобороны РФ в российской борьбе за власть", – допускают эксперты.

Одновременно назначение Герасимова может являться сигналом для Пригожина и других людей уменьшить критику в адрес российского минобороны, пишут аналитики.

"Герасимов, скорее всего, будет руководить дезорганизованной командной структурой, которая будет страдать от постоянных неудач, которые он сам в значительной степени вызвал своей первоначальной ролью во вторжении в Украину", – говорится в отчете.

Аналитики напоминают, что Герасимов дал согласие на "принципиально ошибочные" первоначальные планы вторжения Путина еще до 24 февраля 2022 года и "исчез в безвестности после краха ошибочных первоначальных предпосылок", на которых строилось военное планирование России при полномасштабном вторжении в Украину. 

"Маловероятно, что Герасимов успешно оправдает нереалистичные ожидания Путина в отношении своей работы", – резюмируют в ISW.

Контекст:

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября 2022 года после того, как ВСУ успешно деоккупировали почти всю территорию Харьковской области. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.

9 ноября Шойгу отдал Суровикину приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Под командованием Суровикина Россия начала массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины.

Новое командование российской армии не оправдало ожиданий Кремля в войне против Украины, в связи с этим существует вероятность его замены, допускал министр обороны Украины Алексей Резников.

11 января 2023 года Шойгу назначил Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. При этом Суровикин назначен заместителем Герасимова.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения Пригожина и представителей ФСБ.

Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе Путина к управлению войной, считают в британской разведке.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Рамзан Кадыров, оккупация, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, Валерий Герасимов, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, российские военные, российские оккупанты, деоккупация, ISW
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