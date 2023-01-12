Маловероятно, что Герасимов успешно оправдает нереалистичные ожидания Путина – ISW

Назначение Герасимова – часть усилий Кремля в попытке улучшить российское командование и управление войсками, считают аналитики.
"[Президент РФ Владимир] Путин неоднократно демонстрировал, что неправильно понимает возможности российских вооруженных сил, и не отказался от своих максималистских военных целей в Украине. Путин, возможно, назначил Герасимова, самого высокопоставленного офицера в российских вооруженных силах, [командовать "спецоперацией"] для управления крупным наступлением, которое Путин – вероятно, ошибочно – полагает, что российские силы могут провести в 2023 году", – сказано в отчете.
Аналитики утверждают, что минобороны России и "силовики", представленные, в частности, основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, имели противоположные взгляды на методы ведения войны в Украине. Они добавляют, что Суровикин был любимцем публики Пригожина и соперником министра обороны России Сергея Шойгу.
"Возвышение Герасимова и минобороны России над Суровикиным, фаворитом Пригожина и группировки силовиков, также, по всей вероятности, было частично политическим решением с целью восстановить первенство минобороны РФ в российской борьбе за власть", – допускают эксперты.
Одновременно назначение Герасимова может являться сигналом для Пригожина и других людей уменьшить критику в адрес российского минобороны, пишут аналитики.
"Герасимов, скорее всего, будет руководить дезорганизованной командной структурой, которая будет страдать от постоянных неудач, которые он сам в значительной степени вызвал своей первоначальной ролью во вторжении в Украину", – говорится в отчете.
Аналитики напоминают, что Герасимов дал согласие на "принципиально ошибочные" первоначальные планы вторжения Путина еще до 24 февраля 2022 года и "исчез в безвестности после краха ошибочных первоначальных предпосылок", на которых строилось военное планирование России при полномасштабном вторжении в Украину.
"Маловероятно, что Герасимов успешно оправдает нереалистичные ожидания Путина в отношении своей работы", – резюмируют в ISW.
Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября 2022 года после того, как ВСУ успешно деоккупировали почти всю территорию Харьковской области. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.
9 ноября Шойгу отдал Суровикину приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.
Под командованием Суровикина Россия начала массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины.
Новое командование российской армии не оправдало ожиданий Кремля в войне против Украины, в связи с этим существует вероятность его замены, допускал министр обороны Украины Алексей Резников.
11 января 2023 года Шойгу назначил Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. При этом Суровикин назначен заместителем Герасимова.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения Пригожина и представителей ФСБ.
Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе Путина к управлению войной, считают в британской разведке.