Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе Путина к управлению войной – британская разведка

В разведке напоминают, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что командующим "специальной военной операцией" в Украине стал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Он сменил на этой должности генерала Сергея Суровикина, который руководил российскими войсками в Украине с октября 2022 года.
Это назначение, по мнению минобороны Великобритании, означает важное изменение в подходе российского диктатора Владимира Путина к управлению войной.
В разведке отмечают, что назначение Герасимова командующим театром военных действий является показателем растущей серьезности ситуации, в которой находится Россия, и ясным признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России.
(4/6) The deployment of the CGS as theatre commander is an indicator of the increasing seriousness of the situation Russia is facing, and a clear acknowledgement that the campaign is falling short of Russia’s strategic goals.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 11, 2023
"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним недовольством большей частью российских ультранационалистов и военных блогеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны", – говорится в сообщении.
В британском военном ведомстве добавили, что, в отличие от Герасимова, Суровикин получил широкую известность в сообществе за его поддержку более реалистичного подхода. В настоящее время, будучи заместителем командующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшились.
(6/6) In contrast, Surovikin has been widely praised by this community for his championing of a more realistic approach. As a now deputy commander, his authority and influence is almost certainly hugely reduced.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 11, 2023
Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября 2022 года после того, как ВСУ успешно деоккупировали почти всю территорию Харьковской области. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.
9 ноября Шойгу отдал Суровикину приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.
Под командованием Суровикина Россия начала массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины.
Новое командование российской армии не оправдало ожиданий Кремля в войне против Украины, в связи с этим существует вероятность его замены, допускал министр обороны Украины Алексей Резников.
11 января 2023 года Шойгу назначил Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. При этом Суровикин назначен заместителем Герасимова.