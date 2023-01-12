Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе Путина к управлению войной – британская разведка

По мнению минобороны Великобритании, назначение Герасимова демонстрирует изменение подхода Путина к войне в Украине Фото: EPA

В разведке напоминают, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что командующим "специальной военной операцией" в Украине стал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Он сменил на этой должности генерала Сергея Суровикина, который руководил российскими войсками в Украине с октября 2022 года.

Это назначение, по мнению минобороны Великобритании, означает важное изменение в подходе российского диктатора Владимира Путина к управлению войной.

В разведке отмечают, что назначение Герасимова командующим театром военных действий является показателем растущей серьезности ситуации, в которой находится Россия, и ясным признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России.

(4/6) The deployment of the CGS as theatre commander is an indicator of the increasing seriousness of the situation Russia is facing, and a clear acknowledgement that the campaign is falling short of Russia’s strategic goals. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 11, 2023

"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним недовольством большей частью российских ультранационалистов и военных блогеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны", – говорится в сообщении.

В британском военном ведомстве добавили, что, в отличие от Герасимова, Суровикин получил широкую известность в сообществе за его поддержку более реалистичного подхода. В настоящее время, будучи заместителем командующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшились.