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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе Путина к управлению войной – британская разведка

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По мнению минобороны Великобритании, назначение Герасимова демонстрирует изменение подхода Путина к войне в Украине
По мнению минобороны Великобритании, назначение Герасимова демонстрирует изменение подхода Путина к войне в Украине
Фото: EPA

Минобороны Великобритании прокомментировало в Twitter 11 января перестановки в российском военном руководстве, касающиеся развязанной РФ войны в Украине.

В разведке напоминают, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что командующим "специальной военной операцией" в Украине стал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Он сменил на этой должности генерала Сергея Суровикина, который руководил российскими войсками в Украине с октября 2022 года.

Это назначение, по мнению минобороны Великобритании, означает важное изменение в подходе российского диктатора Владимира Путина к управлению войной.

В разведке отмечают, что назначение Герасимова командующим театром военных действий является показателем растущей серьезности ситуации, в которой находится Россия, и ясным признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России.

"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним недовольством большей частью российских ультранационалистов и военных блогеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны", – говорится в сообщении.

В британском военном ведомстве добавили, что, в отличие от Герасимова, Суровикин получил широкую известность в сообществе за его поддержку более реалистичного подхода. В настоящее время, будучи заместителем командующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшились.

Контекст:

Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября 2022 года после того, как ВСУ успешно деоккупировали почти всю территорию Харьковской области. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.

9 ноября Шойгу отдал Суровикину приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Под командованием Суровикина Россия начала массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины.

Новое командование российской армии не оправдало ожиданий Кремля в войне против Украины, в связи с этим существует вероятность его замены, допускал министр обороны Украины Алексей Резников.

11 января 2023 года Шойгу назначил Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. При этом Суровикин назначен заместителем Герасимова.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, военные, оккупация, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, разведка, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, минобороны РФ, Валерий Герасимов, Сергей Суровикин, назначение, российские оккупанты, деоккупация
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