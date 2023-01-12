"Меняй – не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца". Подоляк после назначения Герасимова напомнил о словах Путина про "красавицу"

"Меняй не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца. Потому что "нравится не нравится... красавица", – написал Подоляк
Меняй/не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца. Потому что «нравится/не нравится... красавица».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 11, 2023
Министр обороны России Сергей Шойгу 11 января объявил, что командующим группировкой российских войск в Украине стал начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов. Он сменил на этой должности генерала Сергея Суровикина, который руководил российскими войсками в Украине с октября 2022 года.
Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей ФСБ.
7 февраля 2022 года на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говоря о Минских соглашениях и якобы нежелании Украины их выполнять, президент РФ Владимир Путин заявил: "Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять". Ряд СМИ обратили внимание, что это перефразированная цитата из нецензурной песни российской группы "Красная плесень" "Чтобы гость не уходил", которую можно трактовать как посвященную некрофилии и каннибализму. "Звучит как шутка об изнасиловании, но если погуглить, то все еще хуже", – отметил журналист Financial Times в Москве Макс Седдон.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что убежден: "Путин не знаком с творчеством этой группы", – сообщила "Медуза". Он добавил, что, по его мнению, эта группа позаимствовала слова для песни из русского фольклора.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля 2022 года ответил Путину. "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – тут, конечно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина – действительно красавица. По поводу "моя" – мне кажется, что это уже перебор", – отметил он.
Путин пояснил, что слова про "красавицу" якобы "не имели личного измерения".