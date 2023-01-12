"Меняй – не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца". Подоляк после назначения Герасимова напомнил о словах Путина про "красавицу"

Подоляк намекнул россиянам, что замена Суровикина на Герасимова им не поможет Фото: president.gov.ua

"Меняй не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца. Потому что "нравится не нравится... красавица", – написал Подоляк

Меняй/не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца. Потому что «нравится/не нравится... красавица». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 11, 2023

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 января объявил, что командующим группировкой российских войск в Украине стал начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов. Он сменил на этой должности генерала Сергея Суровикина, который руководил российскими войсками в Украине с октября 2022 года.

Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей ФСБ.