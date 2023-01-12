Россия решила вести войну на истощение. В Генштабе ВСУ рассказали о планах оккупантов

"Противник, не достигнув стратегических целей в 2022 году, принял решение по ведению войны на истощение. В целом режим [президента России Владимира] Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и сил обороны в целом, на снижение поддержки Украины странами, неравнодушными к кровавым амбициям Кремля ", – сказал он.

Прогнозируется, что в ближайшее время оккупанты будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем – активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области, сказал Громов.

"Для уничтожения критической, в первую очередь энергетической, инфраструктуры Украины Кремль и далее будет наносить ракетно-авицационные удары на всю глубину территории Украины. Их интенсивность будет зависеть от способности российского военно-промышленного комплекса обеспечить армию средствами высокоточного поражения большой и средней дальности", – сказал генерал.