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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия решила вести войну на истощение. В Генштабе ВСУ рассказали о планах оккупантов

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Громов рассказал, какими могут быть дальнейшие действия российских войск
Громов рассказал, какими могут быть дальнейшие действия российских войск
Фото: armyinform.com.ua

Не достигнув своих стратегических целей в 2022 году, Россия стремится выиграть время. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center 12 января.

"Противник, не достигнув стратегических целей в 2022 году, принял решение по ведению войны на истощение. В целом режим [президента России Владимира] Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и сил обороны в целом, на снижение поддержки Украины странами, неравнодушными к кровавым амбициям Кремля ", – сказал он.

Прогнозируется, что в ближайшее время оккупанты будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем – активизировать действия по захвату левобережной части Запорожской области, сказал Громов. 

"Для уничтожения критической, в первую очередь энергетической, инфраструктуры Украины Кремль и далее будет наносить ракетно-авицационные удары на всю глубину территории Украины. Их интенсивность будет зависеть от способности российского военно-промышленного комплекса обеспечить армию средствами высокоточного поражения большой и средней дальности", – сказал генерал.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

По состоянию на 22 декабря российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

Теги: Донецкая область, Кремль, Запорожская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Алексей Громов
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