Оккупанты выселяют местных жителей и минируют подступы к их домам – Маляр

"Оккупационные войска продолжают практику выселения местных жителей из самых удобных для проживания частных домов и дальнейшего размещения там своего личного состава. При этом подступы к домам минируются", – сказала она.

Представители российских оккупационных администраций пытаются ускорить процесс незаконной "интеграции" захваченных территорий в российскую административно-правовую систему. В частности, они начали менять водительские права на российские и выдавать автомобильные номерные знаки российского образца, рассказала Маляр. Использовать транспортные средства, в том числе личные, без этих условий запрещено, а в случае нарушения оккупанты грозят отбирать авто.

Также ускорилось время выдачи российских паспортов на оккупированных территориях – вместо 30 дней документы выдают уже через 10, отметила замминистра.