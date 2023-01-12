Оккупанты выселяют местных жителей и минируют подступы к их домам – Маляр

"Оккупационные войска продолжают практику выселения местных жителей из самых удобных для проживания частных домов и дальнейшего размещения там своего личного состава. При этом подступы к домам минируются", – сказала она.
Представители российских оккупационных администраций пытаются ускорить процесс незаконной "интеграции" захваченных территорий в российскую административно-правовую систему. В частности, они начали менять водительские права на российские и выдавать автомобильные номерные знаки российского образца, рассказала Маляр. Использовать транспортные средства, в том числе личные, без этих условий запрещено, а в случае нарушения оккупанты грозят отбирать авто.
Также ускорилось время выдачи российских паспортов на оккупированных территориях – вместо 30 дней документы выдают уже через 10, отметила замминистра.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.
По состоянию на 22 декабря российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили, по данным на 12 января, около 113 390 российских оккупантов.