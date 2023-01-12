Катастрофические последствия войны. Human Rights Watch обнародовала доклад о правах человека в Украине в 2022 году

В 712-страничном документе Human Rights Watch анализирует практику соблюдения прав человека почти в 100 странах.

Отмечается, что с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Организация Объединенных Наций сообщила о гибели не менее 6919 мирных жителей и более 11 тыс. раненых в результате войны в Украине и оценивает фактические цифры намного выше. Приблизительно 6,5 млн украинцев являются внутренне перемещенными лицами, а около 5 млн уехали в качестве беженцев в страны Европы. Около 2,8 млн украинцев находятся в России и Беларуси, в ряде случаев против своей воли.

В документе говорится, что российские силы совершили очевидные военные преступления и преступления против человечности, включая пытки, массовые казни и насильственные похищения. Они совершали неизбирательные нападения на гражданские районы и неоднократно наносили удары по энергетической инфраструктуре, регулярно оставляя миллионы мирных жителей без электричества, воды и тепла в условиях зимы. Более 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Люди, которых удерживали оккупанты, сообщали об избиениях, пытках электрическим током, имитации казни и погружении в воду, а также о других пытках и жестоком обращении. Они содержали людей в унизительных условиях в подвалах, ямах, котельных, на заводах, говорится в отчете.

Human Rights Watch и наблюдатели ООН зафиксировали со стороны россиян убийства и пытки военнопленных, в том числе пытки, приведшие к смерти. ООН также зафиксировала случаи жестокого обращения с российскими военнопленными, удерживаемыми украинскими войсками.

В декабре 2022 года ООН сообщила, что в период с 24 февраля по 21 октября ею было задокументировано 86 случаев сексуального насилия, в основном со стороны российских сил, включая изнасилования, групповые изнасилования, принуждение к обнажению и принуждение к публичному раздеванию в различных регионах Украины и в одном пенитенциарном учреждении в России. Женщины, в том числе пожилые, и девочки составляли большинство зарегистрированных жертв и выживших. Боевые действия, оккупация, перемещение и разрушение медицинских служб, а также страх препятствовали доступу выживших к основным услугам и поддержке.

Российские силы совершали целенаправленные нападения на мирных жителей, пытавшихся скрыться от боевых действий на транспортных средствах.

С февраля российские силы неоднократно проводили непропорциональные и неизбирательные бомбардировки и артиллерийские обстрелы гражданских районов. Эти атаки разрушили и серьезно повредили дома, предприятия, школы, медицинские учреждения и другие объекты. Повреждено более 2700 учебных заведений, более 300 не подлежат ремонту, говорится в отчете. Эти атаки также поразили многие больницы, в том числе как минимум одну детскую больницу в Чернигове, роддом в Харькове и родильное отделение в Вольнянске.

Многие из нападений на гражданские районы были совершены с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, включая кассетные боеприпасы, неуправляемые авиабомбы и управляемые ракеты. Также обширно применяются противопехотные наземные мины.

Иногда российские и украинские силы использовали школы в военных целях, что приводило к их атакам со стороны противоборствующих сил. Украинские силы несколько раз применяли кассетные боеприпасы в Харьковской области по территориям, находящимся под контролем России, говорится в документе.

Атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины привели к нарушению доступа к электричеству, теплу и в некоторых случаях к водоснабжению для миллионов мирных жителей по всей стране накануне и в ходе зимних холодов. Оккупанты не давали мирным жителям, спасающимся от боевых действий в районе Мариуполя на юге Украины, доступ к территориям, контролируемым Украиной. Они вынуждали многих украинцев оставаться на оккупированных Россией территориях или уезжать в Россию. В некоторых случаях россияне организовывали массовые принудительные перемещения украинцев, иногда против их воли или без предоставления какого-либо выбора.

Российские официальные лица также подвергли тысячи гражданских лиц, спасающихся бегством от боевых действий, принудительной, карательной и унизительной "фильтрации", в ходе которой собрали обширную конфиденциальную личную информацию, включая биометрические данные. Неизвестное количество людей было задержано в процессе фильтрации и предположительно содержится в регионах, контролируемых Россией, говорится в отчете.

ООН и правозащитные организации отмечают несоразмерное воздействие войны на людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Некоторые из них оказались в ловушке в интернатных учреждениях, где их жизни и здоровье подвергаются огромному риску. ООН и группы по правам человека и гуманитарной помощи также подчеркнули несоразмерное воздействие войны на женщин и девочек, в том числе на семьи, возглавляемые женщинами.

"На протяжении всей войны российские войска совершали ужасные преступления в Украине с бессовестным пренебрежением к жизни мирных жителей", – сказала Юлия Горбунова, старший исследователь Human Rights Watch по Украине.