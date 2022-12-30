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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Российский правозащитник Осечкин: Несмотря на то, что я более семи лет живу вне России и сам пострадал от этого режима, я как русский глубоко чувствую ответственность за то огромное зло, которое Россия творит в Украине

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Осечкин рассказал, как воспринял полномасштабное вторжение РФ в Украину
Осечкин рассказал, как воспринял полномасштабное вторжение РФ в Украину
Фото: Владимир Осечкин / Facebook

Российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что как русский человек чувствует вину за агрессию РФ и ее полномасштабное вторжение в Украину

"При том, что я уже больше семи лет вне России, при том, что я не плачу уже больше семи лет налоги в России и так далее, я очень глубоко чувствую ответственность, потому что я русский, за то, что Россия сейчас творит в Украине. За то огромное зло, которое Российская Федерация принесла Украине. И я не хочу быть в ваших глазах и в глазах ваших уважаемых зрителей хорошим русским или кем-то. Я просто по-человечески хочу извиниться за то, что я причастен к тому миру, который принес это зло и эту огромную боль в Украину", – сказал он.

Осечкин рассказал, что у него и его команды был шок, когда Россия начала войну в Украине.

"Мы не понимали, как такое вообще возможно. И мы дали слово, что мы будем делать все возможное, что от нас зависит, чтобы, с одной стороны, как можно скорее остановить это зло и прекратить эту подлую войну, а с другой стороны, сделать все возможное и оказать максимальное содействие Украине", – сказал он.

Правозащитники подчеркнул, что все факты жестокого обращения с украинскими военнопленными, с украинцами на оккупированных территориях должны быть максимально задокументированы, а тех, кто их совершал, необходимо наказать в рамках украинского законодательства.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правозащитный проект Осечкина Gulagu.net информирует о войне. В частности, Осечкин обнародовал рассказ инсайдера из ФСБ о подготовке аналитических отчетов, которые потом использовались при вторжении. Проект сообщал, что РФ завербовала и отправила воевать в Украину заключенных из колоний Санкт-Петербурга.

По состоянию на 30 декабря Офис генерального прокурора зафиксировал 60 680 фактов военных преступлений и преступлений агрессии на территории Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Осечкин
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