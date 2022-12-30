Российский правозащитник Осечкин: Несмотря на то, что я более семи лет живу вне России и сам пострадал от этого режима, я как русский глубоко чувствую ответственность за то огромное зло, которое Россия творит в Украине

"При том, что я уже больше семи лет вне России, при том, что я не плачу уже больше семи лет налоги в России и так далее, я очень глубоко чувствую ответственность, потому что я русский, за то, что Россия сейчас творит в Украине. За то огромное зло, которое Российская Федерация принесла Украине. И я не хочу быть в ваших глазах и в глазах ваших уважаемых зрителей хорошим русским или кем-то. Я просто по-человечески хочу извиниться за то, что я причастен к тому миру, который принес это зло и эту огромную боль в Украину", – сказал он.

Осечкин рассказал, что у него и его команды был шок, когда Россия начала войну в Украине.

"Мы не понимали, как такое вообще возможно. И мы дали слово, что мы будем делать все возможное, что от нас зависит, чтобы, с одной стороны, как можно скорее остановить это зло и прекратить эту подлую войну, а с другой стороны, сделать все возможное и оказать максимальное содействие Украине", – сказал он.

Правозащитники подчеркнул, что все факты жестокого обращения с украинскими военнопленными, с украинцами на оккупированных территориях должны быть максимально задокументированы, а тех, кто их совершал, необходимо наказать в рамках украинского законодательства.

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