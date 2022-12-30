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Российский правозащитник Осечкин: После публикации видео с пытками заключенных в РФ у ФСБ была версия, что мы агенты СБУ и я чуть ли не деньги перечислял насильникам, чтобы они сняли эти страшные ролики

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Правозащитникам удалось опубликовать ряд видео пыток и насилия в российских колониях и тюрьмах
Правозащитникам удалось опубликовать ряд видео пыток и насилия в российских колониях и тюрьмах
Фото: depositphotos.com

В российских тюрьмах снимают видео с пытками и унижениями заключенных, чтобы получить компромат на них и при желании перевести в "касту униженных". Об этом российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон отметил, что после просмотра видеоматериалов проекта у него возникли две мысли: что, во-первых, это специально снималось, а во-вторых, специально вышло наружу, "для того, чтобы миллионы россиян понимали, что с ними будет там, если они будут себя плохо вести".

По словам Осечкина, это два важных вопроса.

"Первый – почему они это снимают. Чтобы получать компромат. С учетом того, что в России, даже на свободе, действует гулаговская иерархия, разглашение этого автоматически приводит к унижению человека... И нам удалось добиться того, чтобы они запустили так называемый воровской прогон, который прошел по всем тюрьмам, колониям и СИЗО России, где черным по белому написано: что бы ни делали с человеком, его ни в коем случае нельзя переводить в какую-то касту униженных. Если таким образом кто-то поступает, значит, они идут на поводу у спецслужб", – заявил правозащитник.

Вторая часть вопроса, по его словам, "более глубокая", и он сам давно думает на эту тему.

Осечкин рассказал, что, когда программист Сергей Савельев передал проекту часть файлов, его выманили на территорию России и в сентябре 2021 года задержали оперативники ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН.

"Его попытались завербовать с тем, чтобы он дал показания против нас: что якобы Владимир Осечкин является злым гением и шпионом всей этой схемы... Одна из версий у ФСБ была, что якобы Савельев и Осечкин являются агентами СБУ и что якобы мы все это специально запланировали и чуть ли не я денежные средства заранее перечислял этим насильникам, чтобы они сняли эти страшные ролики с тем, чтобы дискредитировать уголовную систему Российской Федерации, – это то, что у них в документах значится",  рассказал правозащитник. 

Осечкин пояснил, что весной 2021 года Савельев передал проекту видеоролики, где сотрудники ФСИН достаточно жестко применяли к людям наручники, били дубинкой, но "это были цветочки" по сравнению с тем видеоархивом, который он смог вывезти из страны позднее  уже после этого задержания.

"И вот как они могли после этого выпустить его из России и дать ему уехать? Здесь большой вопрос. Но, учитывая, как развивались события уже после приезда Сергея, я все-таки думаю, что это все действительно дело случая. И мне кажется, реально провидение. Я верю в то, что нам какие-то высшие силы помогли со всей этой историей",  заявил он.

Осечкин напомнил, что после публикации архива вскоре были уволены генерал ФСБ, директор ФСИН Александр Калашников и его первый заместитель Анатолий Якунин. Он подчеркнул, что их уволили не за руководство пыточной системой, где бьют и насилуют, а за то, что они "упустили" Савельева.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Правозащитный проект Gulagu.net работает 11 лет. Он объединяет "неравнодушных и смелых людей", которые "действовали и действуют открыто и в рамках правового поля, солидарно выступая против пыток и коррупции, в защиту демократии и прав человека в том числе в местах принудительного содержания", говорится на сайте проекта.

Gulagu.net неоднократно публиковал видео пыток и насилия в российских колониях и тюрьмах.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину информирует о войне. В частности, Осечкин обнародовал рассказ инсайдера из ФСБ о подготовке аналитических отчетов, которые потом использовались при вторжении. Проект сообщал, что РФ завербовала и отправила воевать в Украину заключенных из колоний Санкт-Петербурга.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, тюрьма, правозащитники, ФСБ, заключенные, пытки, видео, спецслужбы, компромат, ФСИН РФ, тюрьмы, исправительная колония, унижения, колония, Сергей Савельев, Владимир Осечкин
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