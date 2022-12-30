Российский правозащитник Осечкин: После публикации видео с пытками заключенных в РФ у ФСБ была версия, что мы агенты СБУ и я чуть ли не деньги перечислял насильникам, чтобы они сняли эти страшные ролики

Гордон отметил, что после просмотра видеоматериалов проекта у него возникли две мысли: что, во-первых, это специально снималось, а во-вторых, специально вышло наружу, "для того, чтобы миллионы россиян понимали, что с ними будет там, если они будут себя плохо вести".
По словам Осечкина, это два важных вопроса.
"Первый – почему они это снимают. Чтобы получать компромат. С учетом того, что в России, даже на свободе, действует гулаговская иерархия, разглашение этого автоматически приводит к унижению человека... И нам удалось добиться того, чтобы они запустили так называемый воровской прогон, который прошел по всем тюрьмам, колониям и СИЗО России, где черным по белому написано: что бы ни делали с человеком, его ни в коем случае нельзя переводить в какую-то касту униженных. Если таким образом кто-то поступает, значит, они идут на поводу у спецслужб", – заявил правозащитник.
Вторая часть вопроса, по его словам, "более глубокая", и он сам давно думает на эту тему.
Осечкин рассказал, что, когда программист Сергей Савельев передал проекту часть файлов, его выманили на территорию России и в сентябре 2021 года задержали оперативники ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН.
"Его попытались завербовать с тем, чтобы он дал показания против нас: что якобы Владимир Осечкин является злым гением и шпионом всей этой схемы... Одна из версий у ФСБ была, что якобы Савельев и Осечкин являются агентами СБУ и что якобы мы все это специально запланировали и чуть ли не я денежные средства заранее перечислял этим насильникам, чтобы они сняли эти страшные ролики с тем, чтобы дискредитировать уголовную систему Российской Федерации, – это то, что у них в документах значится", – рассказал правозащитник.
Осечкин пояснил, что весной 2021 года Савельев передал проекту видеоролики, где сотрудники ФСИН достаточно жестко применяли к людям наручники, били дубинкой, но "это были цветочки" по сравнению с тем видеоархивом, который он смог вывезти из страны позднее – уже после этого задержания.
"И вот как они могли после этого выпустить его из России и дать ему уехать? Здесь большой вопрос. Но, учитывая, как развивались события уже после приезда Сергея, я все-таки думаю, что это все действительно дело случая. И мне кажется, реально провидение. Я верю в то, что нам какие-то высшие силы помогли со всей этой историей", – заявил он.
Осечкин напомнил, что после публикации архива вскоре были уволены генерал ФСБ, директор ФСИН Александр Калашников и его первый заместитель Анатолий Якунин. Он подчеркнул, что их уволили не за руководство пыточной системой, где бьют и насилуют, а за то, что они "упустили" Савельева.
Правозащитный проект Gulagu.net работает 11 лет. Он объединяет "неравнодушных и смелых людей", которые "действовали и действуют открыто и в рамках правового поля, солидарно выступая против пыток и коррупции, в защиту демократии и прав человека в том числе в местах принудительного содержания", говорится на сайте проекта.
Gulagu.net неоднократно публиковал видео пыток и насилия в российских колониях и тюрьмах.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину информирует о войне. В частности, Осечкин обнародовал рассказ инсайдера из ФСБ о подготовке аналитических отчетов, которые потом использовались при вторжении. Проект сообщал, что РФ завербовала и отправила воевать в Украину заключенных из колоний Санкт-Петербурга.