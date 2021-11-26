В России уволили главу службы исполнения наказаний. СМИ связывают это с пытками в колониях

В документе не указаны причины такого решения.

Другим указом Путин в то же время назначил руководителем ФСИН Аркадия Гостева.

РБК отмечает, что ранее Гостев был заместителем главы МВД России. Агентство пишет, что в течение нескольких месяцев во ФСИН проходили проверки в связи с обнародованными правозащитным проектом Gulagu.net видео с пытками и изнасилованиями в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области. Были возбуждены уголовные дела, уволены 18 сотрудников службы.

О том, что отставка Калашникова связана с "широким общественным резонансом" из-за инцидентов в колониях Саратовской области и других регионах, сообщил со ссылкой на информированный источник и "Интерфакс".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что увольнение Калашникова произошло после личного обращения к президенту, и не увидел "прямой связи" с публикациями о пытках в колониях.