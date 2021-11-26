В России уволили главу службы исполнения наказаний. СМИ связывают это с пытками в колониях

В документе не указаны причины такого решения.
Другим указом Путин в то же время назначил руководителем ФСИН Аркадия Гостева.
РБК отмечает, что ранее Гостев был заместителем главы МВД России. Агентство пишет, что в течение нескольких месяцев во ФСИН проходили проверки в связи с обнародованными правозащитным проектом Gulagu.net видео с пытками и изнасилованиями в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области. Были возбуждены уголовные дела, уволены 18 сотрудников службы.
О том, что отставка Калашникова связана с "широким общественным резонансом" из-за инцидентов в колониях Саратовской области и других регионах, сообщил со ссылкой на информированный источник и "Интерфакс".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что увольнение Калашникова произошло после личного обращения к президенту, и не увидел "прямой связи" с публикациями о пытках в колониях.
В начале октября правозащитная организация Gulagu.net получила от программиста Сергея Савельева более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, "доказывающих, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". Позже выяснилось, что видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.
Когда были сняты эти видео, Савельев отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.
5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.
После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.
Савельев рассказывал 19 октября, что после освобождения российские силовики допрашивали и обыскивали его, пытаясь найти флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Он согласился сотрудничать, но решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где попросил политическое убежище.
В конце октября стало известно, что Савельева объявили в розыск на территории России и намерены объявить в международный. Позже прокуратура закрыла дело в отношении Савельева.