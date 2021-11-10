Прокуратура РФ закрыла дело против программиста Савельева, обнародовавшего видео пыток заключенных

Сейчас Сергей Савельев находится во Франции, где ему предоставили политическое убежище Фото: Gulagu.net / Telegram

В опубликованном фрагменте документа говорится, что постановление о возбуждение уголовного дела в отношении Савельева было отменено 27 октября "в связи с его незаконностью и необоснованностью". По мнению прокурора, это постановление "искажало саму суть правосудия".

Прокурор также попросил суд прекратить "производство по материалу об избрании Савельеву меры пресечения в виде заключения под стражу".

Как пишет "Интерфакс", данные о Савельеве уже удалены из разыскной базы МВД РФ.