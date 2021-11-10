Прокуратура РФ закрыла дело против программиста Савельева, обнародовавшего видео пыток заключенных

В опубликованном фрагменте документа говорится, что постановление о возбуждение уголовного дела в отношении Савельева было отменено 27 октября "в связи с его незаконностью и необоснованностью". По мнению прокурора, это постановление "искажало саму суть правосудия".
Прокурор также попросил суд прекратить "производство по материалу об избрании Савельеву меры пресечения в виде заключения под стражу".
Как пишет "Интерфакс", данные о Савельеве уже удалены из разыскной базы МВД РФ.
Дело программиста Сергея Савельева получило огласку в начале октября, когда правозащитная организация Gulagu.net получила от него более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, "доказывающих, что в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". Позже выяснилось, что видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.
В то время, когда были сняты эти видео, программист из Беларуси Савельев отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.
5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.
После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.
Савельев рассказывал 19 октября, что после освобождения российские силовики допрашивали и обыскивали его, пытаясь найти флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Он согласился сотрудничать, но решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где попросил политическое убежище.
В конце октября стало известно, что Савельева объявили в розыск на территории России и намерены объявить в международный.