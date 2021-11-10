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Прокуратура РФ закрыла дело против программиста Савельева, обнародовавшего видео пыток заключенных

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Сейчас Сергей Савельев находится во Франции, где ему предоставили политическое убежище
Сейчас Сергей Савельев находится во Франции, где ему предоставили политическое убежище
Фото: Gulagu.net / Telegram

Прокуратура Саратовской области закрыла уголовное дело против гражданина Беларуси Сергея Савельева, который передал видеоархив с пытками заключенных правозащитному проекту Gulagu.net. 10 ноября в Telegram-канале было опубликовано соответствующее ходатайство прокурора области Сергея Филипенко.

В опубликованном фрагменте документа говорится, что постановление о возбуждение уголовного дела в отношении Савельева было отменено 27 октября "в связи с его незаконностью и необоснованностью". По мнению прокурора, это постановление "искажало саму суть правосудия".

Прокурор также попросил суд прекратить "производство по материалу об избрании Савельеву меры пресечения в виде заключения под стражу".

Как пишет "Интерфакс", данные о Савельеве уже удалены из разыскной базы МВД РФ.

Контекст:

Дело программиста Сергея Савельева получило огласку в начале октября, когда правозащитная организация Gulagu.net получила от него более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, "доказывающих, что в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". Позже выяснилось, что видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

В то время, когда были сняты эти видео, программист из Беларуси Савельев отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.

Савельев рассказывал 19 октября, что после освобождения российские силовики допрашивали и обыскивали его, пытаясь найти флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Он согласился сотрудничать, но решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где попросил политическое убежище.

В конце октября стало известно, что Савельева объявили в розыск на территории России и намерены объявить в международный.

Теги: Россия, арест, пытки, Саратов, насилие, тюрьмы, силовики, колония, Сергей Савельев
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