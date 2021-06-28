В Крыму обязали ФСИН выплатить бывшему заключенному Аметову компенсацию за пыточные условия в СИЗО

Аметов подал иск 16 октября 2020 года. В иске он написал о том, как после задержания в 2017 году его вместо 48 часов держали семь дней в камере ИВС Бахчисарая размером 8 м², без унитаза, вентиляции, питьевой и горячей воды, прогулок и душа. В Симферопольском СИЗО-1 ему приходилось спать по очереди с сокамерниками – спальных мест на всех не хватало. В одной из камер отсутствовали стекла в окнах, и заключенные прикрывали их матрасами. Везде – сырость и плесень.

Аметов назвал условия содержания пыточными. Он требовал от ФСИН 521 тыс. руб (197 тыс. грн), но суд снизил сумму. Адвокат намерен подавать апелляцию из-за несогласия с суммой компенсации.

Аналогичный иск Аметов подал в Европейский суд по правам человека.