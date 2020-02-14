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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Была очень старенькой и от этого умерла". Полозов рассказал, что "судья" в Крыму заявила о Веджие Кашке

"Судья" из Симферополя Ольга Кузнецова решила, что нет причин для возбуждения уголовного дела против силовиков, которые не позволили спасти жизнь крымскотатарской активистки Веджие Кашки.

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Кашка умерла осенью 2017 года
Кашка умерла осенью 2017 года
Фото: krymr.com

"Судья Киевского райсуда Симферополя" Ольга Кузнецова заявила, что ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка умерла в 2017 году, потому что была "очень старенькой". Об этом 14 февраля сообщил изданию "Крым.Реалии" адвокат Николай Полозов.

Он отметил, что независимая экспертиза выявила: Кашку можно было спасти, если бы российские силовики позволили бы врачам отвезти ее в больницу, а не проводили следственные действия, когда Кашка находилась в карете "скорой помощи".

"Кузнецова вынесла решение, что необходимость в возбуждении уголовного дела на действия сотрудников полиции отсутствует. Судья сообщила, что Веджие Кашка была просто очень старенькой и от этого умерла", – сказал Полозов.

Адвокат заявил, что намерен подать апелляцию на решение "Киевского райсуда Симферополя" в "Верховный суд Крыма".

"Нам нужно пройти все инстанции здесь в Крыму, чтобы дальше подавать жалобу в международные инстанции", – объяснил Полозов.

23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе нескольких крымских татар, которых обвинили в вымогательстве. Гражданин Турции занял $7 тыс. у родственников ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки и отказался их возвращать. Активисты вмешались в конфликт. При их задержании Кашке стало плохо, 82-летняя женщина умерла.

Теги: Крым, Симферополь, крымские татары, больница, Николай Полозов, активист, Веджие Кашка, судья, суд
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