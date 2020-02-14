"Была очень старенькой и от этого умерла". Полозов рассказал, что "судья" в Крыму заявила о Веджие Кашке

"Судья" из Симферополя Ольга Кузнецова решила, что нет причин для возбуждения уголовного дела против силовиков, которые не позволили спасти жизнь крымскотатарской активистки Веджие Кашки.

"Судья Киевского райсуда Симферополя" Ольга Кузнецова заявила, что ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка умерла в 2017 году, потому что была "очень старенькой". Об этом 14 февраля сообщил изданию "Крым.Реалии" адвокат Николай Полозов.

Он отметил, что независимая экспертиза выявила: Кашку можно было спасти, если бы российские силовики позволили бы врачам отвезти ее в больницу, а не проводили следственные действия, когда Кашка находилась в карете "скорой помощи".

"Кузнецова вынесла решение, что необходимость в возбуждении уголовного дела на действия сотрудников полиции отсутствует. Судья сообщила, что Веджие Кашка была просто очень старенькой и от этого умерла", – сказал Полозов.

Адвокат заявил, что намерен подать апелляцию на решение "Киевского райсуда Симферополя" в "Верховный суд Крыма".

"Нам нужно пройти все инстанции здесь в Крыму, чтобы дальше подавать жалобу в международные инстанции", – объяснил Полозов.

23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе нескольких крымских татар, которых обвинили в вымогательстве. Гражданин Турции занял $7 тыс. у родственников ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки и отказался их возвращать. Активисты вмешались в конфликт. При их задержании Кашке стало плохо, 82-летняя женщина умерла.