"Была очень старенькой и от этого умерла". Полозов рассказал, что "судья" в Крыму заявила о Веджие Кашке

"Судья Киевского райсуда Симферополя" Ольга Кузнецова заявила, что ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка умерла в 2017 году, потому что была "очень старенькой". Об этом 14 февраля сообщил изданию "Крым.Реалии" адвокат Николай Полозов.
Он отметил, что независимая экспертиза выявила: Кашку можно было спасти, если бы российские силовики позволили бы врачам отвезти ее в больницу, а не проводили следственные действия, когда Кашка находилась в карете "скорой помощи".
"Кузнецова вынесла решение, что необходимость в возбуждении уголовного дела на действия сотрудников полиции отсутствует. Судья сообщила, что Веджие Кашка была просто очень старенькой и от этого умерла", – сказал Полозов.
Адвокат заявил, что намерен подать апелляцию на решение "Киевского райсуда Симферополя" в "Верховный суд Крыма".
"Нам нужно пройти все инстанции здесь в Крыму, чтобы дальше подавать жалобу в международные инстанции", – объяснил Полозов.
23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе нескольких крымских татар, которых обвинили в вымогательстве. Гражданин Турции занял $7 тыс. у родственников ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки и отказался их возвращать. Активисты вмешались в конфликт. При их задержании Кашке стало плохо, 82-летняя женщина умерла.